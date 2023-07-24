Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sebut Permainannya Sudah Cukup Baik dari Turnamen Sebelumnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |00:03 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto runner-up Korea Open 2023. (Foto: PBSI)
GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, gagal merebut gelar juara Korea Open 2023. Meski begitu, Fajar/Rian tetap menuai sisi positif dari penampilannya di ajang berlevel Super 500 itu.

Fajar/Rian merasa penampilannya di Korea Open 2023 sudah jauh lebih baik dari turnamen-turnamen sebelumnya. Ini memang menjadi final pertama bagi Fajar/Rian sejak menjadi juara All England 2023 pada Maret.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Usai naik podium pertama di turnamen Super 1000 itu, Fajar/Rian mencatatkan hasil yang kurang memuaskan. Mereka gugur dua kali di babak perempatfinal dan dua kali di babak 32 besar dari empat turnamen yang mereka ikuti.

Oleh karena itu, ganda putra andalan Tim Merah-Putih itu cukup puas dengan peningkatan hasil yang mereka dapat di Negeri Ginseng -julukan Korea Selatan. Walaupun, juara Malaysia Open 2023 itu melihat masih banyak yang perlu dievaluasi dari permainan mereka.

“Kami merasa permainan kami di sini sudah cukup baik bila dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya,” ujar Rian, dikutip dari rilis PBSI, Senin (23/7/2023).

“Tapi tetap masih banyak yang harus kami evaluasi,” lanjut Rian.

