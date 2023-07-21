Menang Mudah atas Wakil Taiwan di 16 Besar Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Kunci Suksesnya

YEOSU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil lolos ke perempatfinal Korea Open 2023 usai menang atas wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, pada Kamis 20 Juli 2023. Menurut pemaparan Fajar/Rian mereka bisa menang mudah straight game karena sudah mengetahui permainan lawan.

Ya, Fajar/Rian menang dua gim langsung saat menghadapi Lu/Yang di babak 16 besar Korea Open 2023. Mereka pun menang usai berjuang selama 42 menit dengan skor 21-19 dan 21-15.

Kendati demikian, awalnya Fajar/Rian mendapatkan perlawanan sengit dari Lu/Yang di awal laga. Mereka selalu dalam posisi tertinggal hingga bisa menyamakan skor menjadi 6-6 dan 12-12.

Selepas itu, barulah pasangan ranking satu dunia tersebut mampu memegang kendali permainan. Mereka memimpin 16-13 dan kemudian 18-16 sampai akhirnya berhasil menutup set pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, kedua pasangan pun saling jual beli serangan dan kejar mengejar angka hingga mencapai skor 10-10. Usai interval, Fajar/Rian lagi-lagi mampu mengembangkan permainan dan membuat lawan yang duduk di ranking 15 dunia itu tak berkutik. Mereka menjauh dengan keunggulan 15-10 dan kemudian menang 21-15.

Sempat kerepotan di gim pertama, pasangan Merah-Putih mengaku masih dalam proses adaptasi dengan kondisi lapangan karena belum melakukannya dengan maksimal di babak 32 besar. Meski begitu, mereka tak memungkiri bahwa Lu/Yang memang bermain dengan gemilang.