HOME SPORTS MOTOGP

Motor MotoGP Makin Cepat, Jorge Lorenzo Waswas dengan Keselamatan Marc Marquez Cs

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:58 WIB
Motor MotoGP Makin Cepat, Jorge Lorenzo Waswas dengan Keselamatan Marc Marquez Cs
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala tampil di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, waswas lihat ajang MotoGP saat ini. Penyebabnya, motor-motor di ajang MotoGP dinilai memiliki kecepatan yang makin meningkat saat ini. Kondisi ini membuatnya khawatir dengan keselamatan para pembalap.

Menurut Lorenzo, motor MotoGP yang makin cepat tiap tahunnya justru membahayakan para pembalap yang mengendarainya. Dia berharap, ada batasan ke depannya yang menjaga agar ajang tersebut tetap terlaksana dengan aman.

Marc Marquez

"Saya suka sprint race, tapi itu dari kacamata seorang penonton. Saya mengerti bahwa untuk para pembalap, risikonya meningkat dua atau tiga kali lipat lebih berbahaya," tutur Lorenzo, dilansir dari Crash, Kamis (20/7/2023).

Lorenzo juga melihat bahwa desain aerodinamis tiap motor makin membuat kecepatan terus meningkat lebih tinggi. Menurutnya, itu meningkatkan resiko berbahaya bagi Marc Marquez cs.

Lorenzo mengatakan bahwa motor-motor MotoGP perlu diberi batasan agar kecepatannya tidak terus meningkat. Pasalnya, dengan meningkatnya kecepatan, risiko para pembalap mengalami kecelakaan dan cedera makin tinggi.

Halaman:
1 2
