HOME SPORTS NETTING

Gugur di Babak 32 Besar Korea Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Jelaskan Penyebabnya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |02:00 WIB
Gugur di Babak 32 Besar Korea Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Jelaskan Penyebabnya
Leo Rolly/Daniel Marthin tersingkir di babak pertama Korea Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GUGUR di babak 32 besar Korea Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin jelaskan penyebabnya. Pasangan ganda putra Indonesia itu mengakui bahwa permainan buruk di awal gim ketiga sangat memengaruhi hasil akhir.

Leo/Daniel tumbang dalam pertandingan babak 32 besar Korea Open 2023 yang berlangsung di Jinnam Stadium, Selasa (18/7/2023) sore WIB. Mereka takluk dengan skor akhir 11-21, 21-16, dan 13-21 dalam 55 menit dari pasangan Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Leo/Daniel mengakui bahwa permainan mereka kurang maksimal. Salah satu alasannya adalah karena mereka terlambat start di set penentu.

"Hari ini permainan kami kurang maksimal. Kami tidak bisa memberikan penampilan yang terbaik," ungkap Daniel dikutip dari keterangan resmi PBSI, Selasa (18/7/2023).

"Di gim kedua lapangan kami menang angin jadi cukup enak untuk menyerang lawan. Di awal gim ketiga kami terlambat start, keduluan mereka lalu poinnya menjauh," lanjutnya.

Daniel mengakui bahwa dirinya kesulitan mengejar poin lawan karena faktor telat start tersebut. Alhasil, mereka pun harus menerima kekalahan dan harus angkat koper prematur dari Korea Selatan.

Halaman:
1 2
