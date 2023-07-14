Meski Mulai Asyik di Dunia Off-Road, Andrea Dovizioso Tetap Tertarik Kembali ke MotoGP

FAENZA – Mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso saat ini tengah menikmati kesibukannya dalam membangun usaha di dunia balap off-road. Meski begitu, bukan berarti Dovizioso tidak rindu akan MotoGP.

Sebab Dovizioso mengaku tak menutup kemungkinan akan kembali ke MotoGP. Dovizioso pun siap mengambil peran berbeda di MotoGP alias tak melulu harus menjadi pembalap.

Ya, Dovizioso mengakui memiliki peluang kembali lagi ke paddock MotoGP dengan peran baru. Walaupun untuk saat ini dia benar-benar ingin mencurahkan semua pengalamannya sebagai pembalap MotoGP untuk membangun dunia off-roadnya.

"Jangan pernah berkata tidak pernah. Di satu sisi, saya percaya bahwa saya memiliki pengalaman, saya memiliki karier yang sangat panjang,” kata Dovizioso dilansir dari Speedweek, Jumat (14/7/2023).

“Karena itu saya dapat mengambil peran yang berbeda di dunia ini, yang ditawarkan kepada saya, yang merupakan suatu kehormatan bagi saya. Tapi setelah beberapa tahun di satu dunia, normal untuk istirahat," jelas pria berusia 37 tahun itu.

“Saat ini saya terlibat dalam proyek lain. Tapi jangan pernah mengatakan tidak pernah karena kami selalu berbicara tentang level teratas (di MotoGP) dan saya sangat suka bekerja di level seperti itu dan detailnya,” tambahnya.

Dovi -sapaan Dovizioso- memutuskan untuk pensiun dari MotoGP sejak balapan di Sirkuit Misano pada 2022 lalu bersama WithU Yamaha RNF. Setelah itu, dia secara rutin berkompetisi dalam balapan motorcross sembari mewujudkan impiannya yakni membangun sebuah arena off-rod di Faenza, Italia, bernama 04 Park Monte Coralli.