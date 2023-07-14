Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Mulai Asyik di Dunia Off-Road, Andrea Dovizioso Tetap Tertarik Kembali ke MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |00:02 WIB
Meski Mulai Asyik di Dunia Off-Road, Andrea Dovizioso Tetap Tertarik Kembali ke MotoGP
Andrea Dovizioso akui masih tertarik untuk kembali ke MotoGP. (Foto: Instagram/andreadovizioso)
A
A
A

FAENZA – Mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso saat ini tengah menikmati kesibukannya dalam membangun usaha di dunia balap off-road. Meski begitu, bukan berarti Dovizioso tidak rindu akan MotoGP.

Sebab Dovizioso mengaku tak menutup kemungkinan akan kembali ke MotoGP. Dovizioso pun siap mengambil peran berbeda di MotoGP alias tak melulu harus menjadi pembalap.

Ya, Dovizioso mengakui memiliki peluang kembali lagi ke paddock MotoGP dengan peran baru. Walaupun untuk saat ini dia benar-benar ingin mencurahkan semua pengalamannya sebagai pembalap MotoGP untuk membangun dunia off-roadnya.

"Jangan pernah berkata tidak pernah. Di satu sisi, saya percaya bahwa saya memiliki pengalaman, saya memiliki karier yang sangat panjang,” kata Dovizioso dilansir dari Speedweek, Jumat (14/7/2023).

“Karena itu saya dapat mengambil peran yang berbeda di dunia ini, yang ditawarkan kepada saya, yang merupakan suatu kehormatan bagi saya. Tapi setelah beberapa tahun di satu dunia, normal untuk istirahat," jelas pria berusia 37 tahun itu.

Andrea Dovizioso

“Saat ini saya terlibat dalam proyek lain. Tapi jangan pernah mengatakan tidak pernah karena kami selalu berbicara tentang level teratas (di MotoGP) dan saya sangat suka bekerja di level seperti itu dan detailnya,” tambahnya.

Dovi -sapaan Dovizioso- memutuskan untuk pensiun dari MotoGP sejak balapan di Sirkuit Misano pada 2022 lalu bersama WithU Yamaha RNF. Setelah itu, dia secara rutin berkompetisi dalam balapan motorcross sembari mewujudkan impiannya yakni membangun sebuah arena off-rod di Faenza, Italia, bernama 04 Park Monte Coralli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement