Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Boleh Tinggalkan Repsol Honda dengan Satu Syarat

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |02:00 WIB
Marc Marquez Boleh Tinggalkan Repsol Honda dengan Satu Syarat
Marc Marquez ramai dikaitkan bakal tinggalkan Honda (Foto: Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez boleh tinggalkan Repsol Honda dengan satu syarat, yaitu jika dia sendiri yang meminta pergi. Presiden Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, mengatakan bahwa dirinya tidak akan menghalangi jika Marquez meminta untuk pergi.

Masa depan Marc Marquez belakangan ramai digunjingkan. Teka-teki mengenai masa depannya pun menjadi perbincangan, dengan Ducati dan KTM dikabarkan bakal menjadi pelabuhannya.

Marc Marquez

Alberto Puig selaku manajer tim Repsol Honda mengaku tidak akan memaksa Marquez jika tidak bahagia lagi di timnya. Watanabe pun mengaku ingin mempertahankan sang pembalap asal Spanyol di Honda. Namun jika Marquez ingin pergi, maka dia tidak akan menghalanginya.

"Tentu saja kami ingin mempertahankannya (Marquez). Akan tetapi, pada akhirnya dia yang akan mengambil keputusan akhirnya," ungkap Watanabe dilansir dari Speedweek, Sabtu (8/7/2023).

"Jika Marquez memilih untuk pergi, kami tidak akan menghentikannya," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement