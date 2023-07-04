Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Protes Diminta Mengalah Jadi Penyebab Ye Zhaoying Dihapus dalam Sejarah Bulu Tangkis China

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |03:09 WIB
Protes Diminta Mengalah Jadi Penyebab Ye Zhaoying Dihapus dalam Sejarah Bulu Tangkis China
Ye Zhaoying dihapus dalam sejarah bulutangkis China/Foto: Istimewa
A
A
A

NAMA Ye Zhaoying hilang dalam catatan sejarah bulu tangkis China. Mantan musuh Susy Susanti itu padahal dikenal sebagai pebulu tangkis tunggal putri nomor satu dunia pada 1995.

Bersama Susi Susanty, namanya kerap bersaing dengan legenda bulu tangkis wanita lainnya, Bang Soo-hyun dati Korea Selatan. Bulu tangkis putri mencapai era keemasannya kala itu.

 ye zhaoying

Sepanjang kariernya, Ye Zhaoying sukses mendulang segudang prestasi bergengsi. Sebut saja seperti merebut gelar juara dunia 1995 dan 1997, Indonesia Open 1992 dan 1993, All England, Kejuaraan Asia (1992, 1994, 1995, 1998 dan 1999).

Selain itu, Ye Zhaoying juga pernah meraih medali perunggu Olimpiade Sydney 2000. Akan tetapi, prestasi tersebut menjadi awal dari masa kelam dalam hidupnya sebagai pebulu tangkis China.

 BACA JUGA:

Sebab, Ye Zhaoying secara gamblang mengaku bahwa dirinya sempat diancam dan minta sengaja kalah saat melawan kompatriotnya, Gong Zhichao di semifinal Olimpiade 2000. Itu atas perintah Li Yongbo selaku pelatih kepala tim bulu tangkis China, dan Tang Xueha sebagai pelatih kepala tunggal putri.

Ye Zhaoying diperintah untuk sengaja kalah saat berhadapan dengan Gong Zhichao, agar rekan senegaranya itu bisa lolos ke babak final dan mengalahkan Camilla Martin. Namun, dia sempat mencoba melawan kecurangan rezim tersebut.

Halaman:
1 2
