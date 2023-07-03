Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Chico Aura Jadi Satu-satunya Tunggal Putra Indonesia di Korea Open 2023, Irwansyah: Dia Harus Terbiasa

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |04:00 WIB
Chico Aura Jadi Satu-satunya Tunggal Putra Indonesia di Korea Open 2023, Irwansyah: Dia Harus Terbiasa
Chico Aura bakal jadi satu-satunya tunggal putra Indonesia di Korea Open 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

CHICO Aura jadi satu-satunya tunggal putra Indonesia di Korea Open 2023. Menurut pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, Chico harus terbiasa tampil sendirian seperti ini ke depannya, karena akan menjadi ujung tombak.

Chico merupakan satu-satunya perwakilan tunggal putra Pelatnas PBSI di Taipei Open 2023. Meski sendirian, dia berhasil membawa pulang gelar dari turnamen Super 300 tersebut.

 Chico Aura Dwi Wardoyo

Seharusnya Chico berlaga bersama Christian Adinata di turnamen itu. Namun, Christian Adinata terpaksa mundur karena mengalami cedera.

Akan tetapi, Irwansyah memandang situasi ini secara positif. Menurutnya, kondisi ini bisa membiasakan diri Chico menjadi ujung tombak, yang selama ini selalu ada sosok Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

"Alasannya kenapa dia tetap saya kirim ke Taipei Open supaya Chico terbiasa dengan kata-kata ujung tombak," ujar Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Tanpa Jonatan dan Ginting, Chico bisa sendiri untuk berpikir 'wah saya harus bisa lebih bagus'. Itu yang saya rencanakan untuk pemikiran Chico," lanjutnya.

"Kalau mental dia udah bagus, stabil, dengan ujung tombak itu ke depannya lebih gampang," imbuhnya.

Halaman:
1 2
