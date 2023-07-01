Advertisement
MOTOGP

Demi Tembus Podium MotoGP Inggris 2023, Enea Bastianini Ogah Bersantai di Liburan Musim Panas

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |00:00 WIB
Demi Tembus Podium MotoGP Inggris 2023, Enea Bastianini Ogah Bersantai di Liburan Musim Panas
Enea Bastianini berusaha kembali ke performa terbaiknya setelah absen panjang karena cedera (Foto: Twitter/bestia23)
A
A
A

DEMI tembus podium MotoGP Inggris 2023, Enea Bastianini ogah bersantai di liburan musim panas. Ada libur lima pekan di MotoGP 2023 selama musim panas ini, namun sang pembalap Ducati Lenovo bertekad untuk kembali kepada performa terbaiknya pada paruh kedua musim.

The Beast – julukan Bastianini – mengawali musim ini dengan buruk setelah cedera di sprint race seri pertama di Portugal, akhir Maret 2023 lalu. Itu mengakibatkan Bastianini absen balapan selama dua bulan berikutnya.

Enea Bastianini

Pembalap berusia 25 tahun itu baru kembali balapan pada MotoGP Italia 2023 pada 11 Juni 2023 lalu. Dia merasa kondisi fisiknya membaik setelah bisa ikut serta dalam balapan di Jerman dan Belanda juga.

Finis kedelapan di Sachsenring menjadi raihan terbaiknya sejauh ini, selain finis kesembilan di Mugello. Namun sayang, dia gagal finis di Assen karena terjatuh.

Bastianini finis ketiga di klasemen akhir pada musim lalu, yang menyebabkannya sukses mendapatkan kursi di tim pabrikan. Tak mau kehilangan posisinya di tim pabrikan, Bastianini berusaha keras untuk mengembalikan performa terbaiknya, terutama dari fisiknya setelah lama absen.

“Saya harus banyak bekerja di pusat kebugaran dan di fisioterapi. Sangat penting untuk mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk paruh kedua musim ini,” kata Bastianini dilansir dari Speedweek, Jumat (30/6/2023).

“Karena dengan begitu kita dapat mengharapkan banyak balapan akhir pekan berturut-turut dalam waktu singkat. Itu tidak mudah,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
