HOME SPORTS NETTING

Andy Murray Beri Klarifikasi soal Rumor Edisi 2023 Bakal Jadi Wimbledon Terakhirnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |02:00 WIB
Andy Murray Beri Klarifikasi soal Rumor Edisi 2023 Bakal Jadi Wimbledon Terakhirnya
Andy Murray masih ingin bersaing setelah Wimbledon 2023 (Foto: REUTERS)
ANDY Murray beri klarifikasi soal rumor edisi 2023 bakal jadi Wimbledon terakhirnya. Bintang tenis Inggris Andy Murray menyatakan bahwa dirinya masih merasa bisa bersaing.

Andy Murray sudah berusia 36 kali. Tak ayal, rumor pensiun pun berembus sejak awal tahun ini untuk juara Wimbledon dua kali tersebut.

Andy Murray

Namun, Murray merasa masih mampu memberikan performa terbaik dalam beberapa tahun terakhir meski dengan metal hip di panggulnya. Di awal tahun ini, dia mampu tampil lebih dari 14 jam di lapangan dalam tiga pertandingan Australia Open 2023 dan menjadi runner-up di Qatar Open 2023.

Wimbledon 2023 akan segera digelar yang akan menjadi penampilan ke-15 bagi mantan petenis nomor satu dunia tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa itu tidak akan menjadi Wimbledon terakhir dalam kariernya.

"Saya harap tidak (ini bukan Wimbledon terakhir saya), tetapi Anda tidak pernah tahu. Itulah mengapa para atlit perlu memanfaatkannya sebaik mungkin selagi mereka masih mampu karena jika saya mengalami cedera besar lainnya atau jika sesuatu terjadi pada metal hip saya, saya akan tamat,” kata Murray dilansir dari Tennishead, Selasa (27/6/2023).

“Saya tidak akan mencoba kembali melakukan operasi besar lagi, jadi saya ingin terus bermain lebih lama. Saya tahu ini tidak akan berlangsung selamanya, tapi saya punya ide kapan saya ingin menyelesaikannya dan ini bukan Wimbledon tahun ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
