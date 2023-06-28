Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Aston Martin Gacor di F1 2023, Bos Red Bull Racing Sebut Sebastian Vettel Tersakiti

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:00 WIB
Aston Martin Gacor di F1 2023, Bos Red Bull Racing Sebut Sebastian Vettel Tersakiti
Sebastian Vettel tidak ikut menikmati kesuksesan Aston Martin di F1 2023 (Foto: Twitter/astonmartinf1)
A
A
A

ASTON Martin gacor di F1 2023, bos Red Bull Racing Christian Horner sebut Sebastian Vettel tersakiti. Sebab, tahun-tahun Vettel di Aston Martin berjalan dengan sangat sulit.

Vettel menghabiskan musim 2021 dan 2022 bersama Aston Martin sebelum memutuskan pensiun di akhir tahun lalu. Posisinya kemudian digantikan oleh Fernando Alonso untuk F1 2023 ini.

Aston Martin

Aston Martin hanya mampu finis ketujuh di klasemen akhir pabrikan selama Vettel di sana. Namun, kini mereka dalam trek yang bagus untuk finis di tiga besar klasemen akhir konstruktor.

Bos Red Bull Racing, Christian Horner, mengomentari bahwa situasi ini membuat Vettel frustrasi. Sebab, Aston Martin tampil dengan sangat baik seketika dia hengkang.

“Itu pasti sangat memfrustrasikan bagi Seb [Vettel] untuk melihat betapa hebatnya Aston Martin di musim ini,” kata Horner kepada Sport Bild.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement