Aston Martin Gacor di F1 2023, Bos Red Bull Racing Sebut Sebastian Vettel Tersakiti

ASTON Martin gacor di F1 2023, bos Red Bull Racing Christian Horner sebut Sebastian Vettel tersakiti. Sebab, tahun-tahun Vettel di Aston Martin berjalan dengan sangat sulit.

Vettel menghabiskan musim 2021 dan 2022 bersama Aston Martin sebelum memutuskan pensiun di akhir tahun lalu. Posisinya kemudian digantikan oleh Fernando Alonso untuk F1 2023 ini.

Aston Martin hanya mampu finis ketujuh di klasemen akhir pabrikan selama Vettel di sana. Namun, kini mereka dalam trek yang bagus untuk finis di tiga besar klasemen akhir konstruktor.

Bos Red Bull Racing, Christian Horner, mengomentari bahwa situasi ini membuat Vettel frustrasi. Sebab, Aston Martin tampil dengan sangat baik seketika dia hengkang.

“Itu pasti sangat memfrustrasikan bagi Seb [Vettel] untuk melihat betapa hebatnya Aston Martin di musim ini,” kata Horner kepada Sport Bild.