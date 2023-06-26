Rebut Posisi Ke-3 di MotoGP Belanda 2023 Setelah Brad Binder Terkena Penalti, Aleix Espargaro: Balapan yang Sulit!

Aleix Espargaro berhasil rebut posisi ketiga di MotoGP Belanda 2023 setelah Brad Binder kena penalti (Foto: MotoGP)

REBUT posisi ketiga di MotoGP Belanda 2023 setelah Brad Binder kena penalti, Aleix Espargaro sangat senang. Meski demikian, pembalap Aprilia Racing itu mengatakan melintas di Sirkuit Assen pada Minggu 25 Juni 2023 malam WIB merupakan balapan yang sulit bagi dirinya.

Sekadar diketahui, Aleix Espargaro sebenarnya menyentuh garis finis di posisi keempat. Ia berada di belakang Francesco Baganaia (pertama), Marco Bezzecchi (kedua), dan Brad Binder (ketiga).

Hanya saja, di pengujung balapan, Brad Binder dinyatakan menyentuh garis hijau pada. Dengan demikian, Binder harus terkena penalti.

Bersamaan dengan itu, Binder harus puas turun satu posisi. Sementara Aleix Espargaro berhak naik podium dengan finis ketiga di balapan utama MotoGP Belanda 2023.

“Ini balapan yang sulit. Saya tahu bahwa saya tidak bisa menyalipnya dan sangat sulit untuk tetap di belakangnya (Binder),” ucap Aleix Espargaro dikutip dari Crash.

“Sehingga rencananya adalah untuk tetap sedekat mungkin dan mendorongnya (Binder) hingga batasnya dan memaksanya melakukan kesalahan,” timpal Aleix Espargaro.