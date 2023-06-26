Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Rebut Posisi Ke-3 di MotoGP Belanda 2023 Setelah Brad Binder Terkena Penalti, Aleix Espargaro: Balapan yang Sulit!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |01:06 WIB
Rebut Posisi Ke-3 di MotoGP Belanda 2023 Setelah Brad Binder Terkena Penalti, Aleix Espargaro: Balapan yang Sulit!
Aleix Espargaro berhasil rebut posisi ketiga di MotoGP Belanda 2023 setelah Brad Binder kena penalti (Foto: MotoGP)
A
A
A

REBUT posisi ketiga di MotoGP Belanda 2023 setelah Brad Binder kena penalti, Aleix Espargaro sangat senang. Meski demikian, pembalap Aprilia Racing itu mengatakan melintas di Sirkuit Assen pada Minggu 25 Juni 2023 malam WIB merupakan balapan yang sulit bagi dirinya.

Sekadar diketahui, Aleix Espargaro sebenarnya menyentuh garis finis di posisi keempat. Ia berada di belakang Francesco Baganaia (pertama), Marco Bezzecchi (kedua), dan Brad Binder (ketiga).

Aleix Espargaro

Hanya saja, di pengujung balapan, Brad Binder dinyatakan menyentuh garis hijau pada. Dengan demikian, Binder harus terkena penalti.

Bersamaan dengan itu, Binder harus puas turun satu posisi. Sementara Aleix Espargaro berhak naik podium dengan finis ketiga di balapan utama MotoGP Belanda 2023.

“Ini balapan yang sulit. Saya tahu bahwa saya tidak bisa menyalipnya dan sangat sulit untuk tetap di belakangnya (Binder),” ucap Aleix Espargaro dikutip dari Crash.

“Sehingga rencananya adalah untuk tetap sedekat mungkin dan mendorongnya (Binder) hingga batasnya dan memaksanya melakukan kesalahan,” timpal Aleix Espargaro.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement