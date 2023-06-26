Finis Ke-2 di MotoGP Belanda 2023, Marco Bezzecchi Senang Bukan Main

Marco Bezzecchi finis kedua di MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)

FINIS kedua di MotoGP Belanda 2023, Marco Bezzecchi senang bukan main. Pembalap Mooney VR46 itu harus mengakui keunggulan Francesco Bagnaia, yang finis pertama di MotoGP Belanda 2023.

Bezzecchi sebenarnya memulai balapan dari posisi pertama. Tapi, pembalap asal Italia itu tak bisa mempertahankan posisinya.

Di awal balapan, ia langsung mendapat perlawanan sengit dari Brad Binder. Pembalap KTM Red Bull itu melanju kencang dari posisi kelima.

Binder pun langsung mengambil alih jalannya balapan dari Bezzecchi. Bersamaan dengan itu, Bezzecchi juga kalah dari Bagnaia, yang merangsek di posisi kedua.

Setelah melewati pertempuran sengit, akhirnya Bezzecchi mendapat momentum. Ia menyalip Binder, yang ada di posisi kedua setelah dibalap Bagnaia.

Momentum itu terjadi saat memasuki 10 lap terakhir. Bezzecchi menyalip Binder ketika di trek lurus.

Sejak itu, ia mengekor di belakang Bagnaia. Sayangnya, Bezzecchi gagal menyalip Bagnaia yang melaju kencang hingga balapan usai.