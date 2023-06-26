Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Finis Ke-2 di MotoGP Belanda 2023, Marco Bezzecchi Senang Bukan Main

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |00:00 WIB
Finis Ke-2 di MotoGP Belanda 2023, Marco Bezzecchi Senang Bukan Main
Marco Bezzecchi finis kedua di MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

FINIS kedua di MotoGP Belanda 2023, Marco Bezzecchi senang bukan main. Pembalap Mooney VR46 itu harus mengakui keunggulan Francesco Bagnaia, yang finis pertama di MotoGP Belanda 2023.

Bezzecchi sebenarnya memulai balapan dari posisi pertama. Tapi, pembalap asal Italia itu tak bisa mempertahankan posisinya.

Marco Bezzecchi

Di awal balapan, ia langsung mendapat perlawanan sengit dari Brad Binder. Pembalap KTM Red Bull itu melanju kencang dari posisi kelima.

Binder pun langsung mengambil alih jalannya balapan dari Bezzecchi. Bersamaan dengan itu, Bezzecchi juga kalah dari Bagnaia, yang merangsek di posisi kedua.

Setelah melewati pertempuran sengit, akhirnya Bezzecchi mendapat momentum. Ia menyalip Binder, yang ada di posisi kedua setelah dibalap Bagnaia.

Momentum itu terjadi saat memasuki 10 lap terakhir. Bezzecchi menyalip Binder ketika di trek lurus.

Sejak itu, ia mengekor di belakang Bagnaia. Sayangnya, Bezzecchi gagal menyalip Bagnaia yang melaju kencang hingga balapan usai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement