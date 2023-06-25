Reaksi Valentino Rossi Lihat Muridnya Kuasai 3 Besar di Kualifikasi MotoGP Belanda 2023

Valentino Rossi dan para pembalap anak didiknya di Academy VR46. (Foto: Instagram/@vr46academyofficial)

LEGENDA MotoGP, Valentino Rossi, girang melihat muridnya kuasai 3 besar di kualifikasi MotoGP Belanda 2023. Rasa sukacita itu diungkap Rossi lewat unggahannya di Instagram.

Ya, sesi kualifikasi MotoGP Belanda 2023 sudah digelar di Sirkuit Assen, Sabtu 24 Juni 2023 sore WIB. Hasilnya, pembalap Tim Mooney VR46, Marco Bezzecchi, sukses keluar sebagai yang tercepat.

Bezzecchi pun dipastikan akan memulai balapan dari pole position. Di tiga besar, Bezzecchi ditemani oleh Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan juga Luca Marini (Mooney VR46).

Diketahui, tiga pembalap itu merupakan murid Rossi di VR46 Academy. Tak ayal, Rossi girang bukan main melihat dominasi dari para muridnya itu.

Rossi pun mengunggah khusus potret ketiga pembalap itu di akun Instagram pribadinya. Dalam potret yang diambil usai sesi kualifikasi MotoGP Belanda 2023 itu, Rossi membubuhkan komentar yang menyiratkan rasa bangganya dengan Bezzecchi, Bagnaia, dan Marini.

“Orang-orang baris depan,” tulis Rossi dalam unggahannya.