Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Sabar Tampil di MXGP Indonesia 2023, Delvintor Alfarizi Siap Buat Kejutan!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |03:00 WIB
Tak Sabar Tampil di MXGP Indonesia 2023, Delvintor Alfarizi Siap Buat Kejutan!
Delvintor Alfarizi siap bersaing di MXGP Indonesia 2023 (Foto: Instagram/@delvintoralfarizi325)
A
A
A

PEMBALAP Motocross Indonesia, Delvintor Alfarizi mengaku tak sabar ikut di MXGP Indonesia 2023 akhir pekan ini. Adapun MXGP Indonesia 2023 akan bergulir di Sirkuit Samota, Sumbawa, Sabtu 25 Juni 2023.

Menurutnya gelaran itu akan sangat spesial. Apalagi Indonesia akan melangsungkan dua seri MxGP secara berturut-turut dengan seri pertama digelar di Sumbawa, 25 Juni 2023. Setelah itu, akan langsung berlanjut ke Lombok pada 2 Juli mendatang.

Delvintor Alfarizi

"Ini sangat spesial bagi kami, karena berlaga di rumah saya dan saya balapan dengan JM Racing Astra Honda tahun ini," ucap Adel dikutip dari unggahan Instagram resmi MxGP @mxgp.

"Di Swiss saya crash dan baru kembali di Jerman. Jadi, ini GP kedua bagi saya, saya tidak sabar untuk tampil di rumah sendiri," lanjutnya.

Sembuh dari cedera, Adel mengaku sudah kembali ke kondisi yang prima. Istirahat delapan minggu membuatnya siap tampil di hadapan penggemar di Indonesia.

"Ini sangat spesial karena banyak suporter di sini. Tidak banyak acara yang digelar di area sekitar sini. Jadi, ini sangat spesial bagi mereka, kami, dan semuanya," kata Adel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/01/43/2839634/hasil-latihan-bebas-mnc-mxgp-lombok-2023-jeremy-seewer-jadi-yang-tercepat-LvEvVfUEiH.jpg
Hasil Latihan Bebas MNC MXGP Lombok 2023: Jeremy Seewer Jadi yang Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/38/2836791/hasil-race-2-mnc-mxgp-indonesia-2023-romain-febvre-terdepan-jorge-prado-ke-3-fIHK6m850H.jpg
Hasil Race 2 MNC MXGP Indonesia 2023: Romain Febvre Terdepan, Jorge Prado Ke-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/38/2836782/mnc-mxgp-indonesia-2023-kian-sengit-saksikan-balapannya-hari-ini-di-inews-1gCBvY1cMa.jpeg
MNC MXGP Indonesia 2023 Kian Sengit, Saksikan Balapannya Hari Ini di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/38/2836742/hasil-race-1-mnc-mxgp-indonesia-2023-sumbawa-jorge-prado-jadi-pemenang-wakil-indonesia-ke-17-0Ej8v7BN3X.jpg
Hasil Race 1 MNC MXGP Indonesia 2023 Sumbawa: Jorge Prado Jadi Pemenang, Wakil Indonesia Ke-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/38/2836404/hasil-latihan-utama-mxgp-indonesia-2023-dominan-romain-febvre-kembali-jadi-yang-tercepat-QFo1jQEbMm.jpg
Hasil Latihan Utama MXGP Indonesia 2023: Dominan, Romain Febvre Kembali Jadi yang Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/38/2836348/hasil-latihan-bebas-mxgp-indonesia-2023-menggila-ruben-febvre-jadi-yang-tercepat-WGuvUFzxfy.jpg
Hasil Latihan Bebas MXGP Indonesia 2023: Menggila, Romain Febvre Jadi yang Tercepat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement