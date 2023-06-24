Tak Sabar Tampil di MXGP Indonesia 2023, Delvintor Alfarizi Siap Buat Kejutan!

PEMBALAP Motocross Indonesia, Delvintor Alfarizi mengaku tak sabar ikut di MXGP Indonesia 2023 akhir pekan ini. Adapun MXGP Indonesia 2023 akan bergulir di Sirkuit Samota, Sumbawa, Sabtu 25 Juni 2023.

Menurutnya gelaran itu akan sangat spesial. Apalagi Indonesia akan melangsungkan dua seri MxGP secara berturut-turut dengan seri pertama digelar di Sumbawa, 25 Juni 2023. Setelah itu, akan langsung berlanjut ke Lombok pada 2 Juli mendatang.

"Ini sangat spesial bagi kami, karena berlaga di rumah saya dan saya balapan dengan JM Racing Astra Honda tahun ini," ucap Adel dikutip dari unggahan Instagram resmi MxGP @mxgp.

"Di Swiss saya crash dan baru kembali di Jerman. Jadi, ini GP kedua bagi saya, saya tidak sabar untuk tampil di rumah sendiri," lanjutnya.

Sembuh dari cedera, Adel mengaku sudah kembali ke kondisi yang prima. Istirahat delapan minggu membuatnya siap tampil di hadapan penggemar di Indonesia.

"Ini sangat spesial karena banyak suporter di sini. Tidak banyak acara yang digelar di area sekitar sini. Jadi, ini sangat spesial bagi mereka, kami, dan semuanya," kata Adel.