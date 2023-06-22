Rehan Naufal/Lisa Ayu Beberkan Kunci Keberhasilan Lolos ke 16 Besar Taipei Open 2023

GANDA campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, membeberkan kunci keberhasilan lolos ke 16 besar Taipei Open 2023. Rehan/Lisa mengatakan jika sudah mengetahui kelemahan dari lawan mereka di babak 32 besar, Vinson Chiu/Jennie Gai (Amerika Serikat).

Ya, Rehan/Lisa menjadi salah satu wakil Indonesia yang sukses mengamankan tiket 16 besar Taipei Open 2023. Bertanding di Tian-Mu Arena, Taipei, Rabu (21/6/2023) sore WIB, Rehan/Lisa menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-12 atas Vinson Chiy/Jennie Gai.

Dengan keberhasilan itu, Rehan/Lisa selaku unggulan kedua di turnamen tersebut berhak melaju ke 16 besar. Pada babak 16 turnamen berlevel Super 300 itu, mereka akan menghadapi pasangan tuan rumah, Tseng Min Hao/Hsieh Pei Shan.

Selepas bertanding di babak pertama, Rehan/Lisa pun mengaku masih mencoba untuk mencari permainan terbaik mereka. Rehan/Lisa turut membeberkan kunci keberhasilan mereka meraih kemenangan yakni sudah mengetahui kelemahan sang lawan.

"Untuk pertandingan di babak pertama, kami masih mencoba lapangan karena suasananya berbeda dengan saat latihan kemarin. Jadi, kami berusaha bagaimana agar semua pukulan bisa lebih enak," ungkap Rehan Naufal dalam keterangn resmi PBSI, Rabu (21/6/2023).

"Untuk permainan tadi, kami merasa sudah keluar. Apalagi kami pernah melawan mereka. Jadi, kami tahu celah mereka di sebelah mana," lanjutnya.