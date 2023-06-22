Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rehan Naufal/Lisa Ayu Beberkan Kunci Keberhasilan Lolos ke 16 Besar Taipei Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |01:00 WIB
Rehan Naufal/Lisa Ayu Beberkan Kunci Keberhasilan Lolos ke 16 Besar Taipei Open 2023
Rehan Naufal/Lisa Ayu beberkan kunci keberhasilan lolos ke 16 besar Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, membeberkan kunci keberhasilan lolos ke 16 besar Taipei Open 2023. Rehan/Lisa mengatakan jika sudah mengetahui kelemahan dari lawan mereka di babak 32 besar, Vinson Chiu/Jennie Gai (Amerika Serikat).

Ya, Rehan/Lisa menjadi salah satu wakil Indonesia yang sukses mengamankan tiket 16 besar Taipei Open 2023. Bertanding di Tian-Mu Arena, Taipei, Rabu (21/6/2023) sore WIB, Rehan/Lisa menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-12 atas Vinson Chiy/Jennie Gai.

Rehan Naufal/Lisa Ayu

Dengan keberhasilan itu, Rehan/Lisa selaku unggulan kedua di turnamen tersebut berhak melaju ke 16 besar. Pada babak 16 turnamen berlevel Super 300 itu, mereka akan menghadapi pasangan tuan rumah, Tseng Min Hao/Hsieh Pei Shan.

Selepas bertanding di babak pertama, Rehan/Lisa pun mengaku masih mencoba untuk mencari permainan terbaik mereka. Rehan/Lisa turut membeberkan kunci keberhasilan mereka meraih kemenangan yakni sudah mengetahui kelemahan sang lawan.

"Untuk pertandingan di babak pertama, kami masih mencoba lapangan karena suasananya berbeda dengan saat latihan kemarin. Jadi, kami berusaha bagaimana agar semua pukulan bisa lebih enak," ungkap Rehan Naufal dalam keterangn resmi PBSI, Rabu (21/6/2023).

"Untuk permainan tadi, kami merasa sudah keluar. Apalagi kami pernah melawan mereka. Jadi, kami tahu celah mereka di sebelah mana," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/40/2839324/chico-aura-beberkan-faktor-non-teknis-yang-bikin-dirinya-jadi-juara-taipei-open-2023-W0DdpY4bVr.jpg
Chico Aura Beberkan Faktor Non-teknis yang Bikin Dirinya Jadi Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839056/meski-tak-hadir-di-taipei-open-2023-coach-irwansyah-tetap-beri-arahan-kepada-chico-aura-6bR494g9Yb.jpg
Meski Tak Hadir di Taipei Open 2023, Coach Irwansyah Tetap Beri Arahan kepada Chico Aura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839042/gelar-juara-taipei-open-2023-buat-chico-aura-kian-percaya-diri-sambut-turnamen-selanjutnya-kRpFRHbVai.jpg
Gelar Juara Taipei Open 2023 Buat Chico Aura Kian Percaya Diri Sambut Turnamen Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837133/kunci-keberhasilan-chico-aura-juarai-taipei-open-2023-terungkap-mOYkJ7MIT0.jpg
Kunci Keberhasilan Chico Aura Juarai Taipei Open 2023 Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2836992/selebrasi-sujud-syukur-chico-aura-jadi-sorotan-usai-juara-taipei-open-2023-1AVOTatx1E.jpg
Selebrasi Sujud Syukur Chico Aura Jadi Sorotan Usai Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/40/2836822/harry-hartono-ungkap-kunci-utama-chico-aura-dwi-sabet-gelar-juara-taipei-open-2023-rpMF76Srr2.jpg
Harry Hartono Ungkap Kunci Utama Chico Aura Dwi Sabet Gelar Juara Taipei Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement