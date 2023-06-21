Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Tekad Lewis Hamilton Usai Finis Ke-3 di Race F1 GP Kanada 2023: Lanjutkan Performa Apik!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |01:00 WIB
Tekad Lewis Hamilton Usai Finis Ke-3 di Race F1 GP Kanada 2023: Lanjutkan Performa Apik!
Lewis Hamilton bertekad lanjutkan tren positif usai finis ke-3 di F1 GP Kanada 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, puas dengan performa apiknya di race F1 GP Kanada 2023, Senin (19/6/2023) dini hari WIB. Oleh sebab itu, Hamilton bertekad untuk melanjutkan performanya dalam balapan-balapan berikutnya.

Memulai balapan dari posisi keempat, Lewis Hamilton langsung menunjukkan kualitasnya dan berhasil naik ke posisi kedua. Namun, dia disalip Fernando Alonso (Aston Martin) dan harus puas finis di peringkat ketiga.

Lewis Hamilton

Raihan itu menjadi podium ketiga bagi Lewis Hamilton di F1 2023 ini. Sebelumnya, juara F1 sebanyak tujuh kali itu menjadi runner-up di F1 GP Australia 2023 dan Spanyol 2023.

Lewis Hamilton pun menganggap jika balapan di F1 GP Kanada 2023 adalah balapan yang sangat berat. Kendati begitu, dia cukup puas dengan performanya dan bertekad untuk menjaga konsistensinya di balapan berikutnya.

"Balapan yang berat, tapi kami menunjukkan performa yang hebat, jadi ini harus dilanjutkan,” kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Selasa (20/6/2023).

“Kami bisa melihat ke belakang pada akhir pekan yang bagus ini, dengan kualifikasi baris kedua untuk saya dan George Russell dan sekarang naik podium lagi untuk Mercedes. Kami perlahan-lahan bekerja menuju puncak,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement