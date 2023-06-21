Tekad Lewis Hamilton Usai Finis Ke-3 di Race F1 GP Kanada 2023: Lanjutkan Performa Apik!

PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, puas dengan performa apiknya di race F1 GP Kanada 2023, Senin (19/6/2023) dini hari WIB. Oleh sebab itu, Hamilton bertekad untuk melanjutkan performanya dalam balapan-balapan berikutnya.

Memulai balapan dari posisi keempat, Lewis Hamilton langsung menunjukkan kualitasnya dan berhasil naik ke posisi kedua. Namun, dia disalip Fernando Alonso (Aston Martin) dan harus puas finis di peringkat ketiga.

Raihan itu menjadi podium ketiga bagi Lewis Hamilton di F1 2023 ini. Sebelumnya, juara F1 sebanyak tujuh kali itu menjadi runner-up di F1 GP Australia 2023 dan Spanyol 2023.

Lewis Hamilton pun menganggap jika balapan di F1 GP Kanada 2023 adalah balapan yang sangat berat. Kendati begitu, dia cukup puas dengan performanya dan bertekad untuk menjaga konsistensinya di balapan berikutnya.

"Balapan yang berat, tapi kami menunjukkan performa yang hebat, jadi ini harus dilanjutkan,” kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Selasa (20/6/2023).

“Kami bisa melihat ke belakang pada akhir pekan yang bagus ini, dengan kualifikasi baris kedua untuk saya dan George Russell dan sekarang naik podium lagi untuk Mercedes. Kami perlahan-lahan bekerja menuju puncak,” tambahnya.