HOME SPORTS NETTING

Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Lega Setengah Mati Bisa Kalahkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Perempatfinal Indonesia Open 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |03:00 WIB
Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Lega Setengah Mati Bisa Kalahkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Perempatfinal Indonesia Open 2023
Yuki Fukushima/Sayaka Hirota lega bisa kalahkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

YUKI Fukushima/Sayaka Hirota lega setengah mati bisa kalahkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia di perempatfinal Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Jepang itu lega karena laga tidak berlangsung secara berlarut-larut.

Pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan, Jumat (16/6/2023) malam WIB berakhir dengan skor 21-13 dan 21-13. Duel tersebut berlangsung selama 1 jam 1 menit.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Fukushima/Hirota mengaku cukup lega karena laga ini tidak berlangsung terlalu lama. Pasalnya laga tidak berlangsung hingga tiga jam seperti yang diucapkan Apriyani/Fadia sebelum laga dimulai.

"Lawan Jepang, kita sudah siapin main tiga jam," kata Apriyani usai laga babak 16 besar.

Karena itu, dengan kemenangan berdurasi satu jam, Fukushima/Hirota tidak kecewa. Sebab, mereka juga sudah mempersiapkan diri akan bermain lama jika menghadapi Apriyani/Fadia.

1 2
