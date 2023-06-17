Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Lega Setengah Mati Bisa Kalahkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Perempatfinal Indonesia Open 2023

YUKI Fukushima/Sayaka Hirota lega setengah mati bisa kalahkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia di perempatfinal Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Jepang itu lega karena laga tidak berlangsung secara berlarut-larut.

Pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan, Jumat (16/6/2023) malam WIB berakhir dengan skor 21-13 dan 21-13. Duel tersebut berlangsung selama 1 jam 1 menit.

Fukushima/Hirota mengaku cukup lega karena laga ini tidak berlangsung terlalu lama. Pasalnya laga tidak berlangsung hingga tiga jam seperti yang diucapkan Apriyani/Fadia sebelum laga dimulai.

"Lawan Jepang, kita sudah siapin main tiga jam," kata Apriyani usai laga babak 16 besar.

Karena itu, dengan kemenangan berdurasi satu jam, Fukushima/Hirota tidak kecewa. Sebab, mereka juga sudah mempersiapkan diri akan bermain lama jika menghadapi Apriyani/Fadia.