Bakal Diistirahatkan Usai Tersingkir di 32 Besar Indonesia Open 2023, Zachariah Josiahno/Hediana Julimarbela Beri Respons Begini

GANDA campuran Indonesia, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela akan diistirahatkan setelah tersingkir di 32 besar Indonesia Open 2023. Menanggapi hal tersebut, Zacha/Bela -sapaan akrab Zachariah/Julimarbela- menerima keputusan itu dan menyadari jika performa mereka kurang apik sepanjang 2023 ini.

Sebagai informasi, Zacha/Bela telah tampil di 11 turnamen termasuk Indonesia Open 2023. Namun sembilan diantaranya, mereka selalu takluk di babak 32 besar.

Melihat performa itu, pelatih ganda campuran PBSI, Amon Sunaryo membuat keputusan untuk mengistirahatkan Zacha/Bela. Pasangan peringkat 32 dunia itu pun menerima keputusan yang dibuat oleh sang pelatih.

Zacha/Bela mengatakan Amon Sunaryo meminta mereka untuk mengevaluasi hasil yang diraih sepanjang 2023 ini. Setelahnya, Zacha/Bela akan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut untuk tampil lebih baik.

"Bang Amon bilang kita harus evaluasi, introspeksi, harus kita terima karena kondisinya seperti itu, kurang baik," ungkap Zacha kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Selasa (13/6/2023).

"Setelah dari sini (Indonesia Open 2023) kita mau evaluasi juga karena kita kurang bagus mainnya dari awal tahun ini, jadi baru evaluasi apa yang bisa diperbaiki nanti," lanjut Zachariah Josiahno.