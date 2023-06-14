Habisi Wakil Denmark di 32 Besar Indonesia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Sempat Tegang

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil melenggang ke 16 besar Indonesia Open 2023 setelah mengalahkan wakil Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede. Meski begitu, Fajar/Rian mengaku sempat tegang tampil di babak pertama turnamen berlevel Super 1000 itu.

Tampil di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (13/6/2023), Fajar/Rian bermain sangat gemilang. Kendati kondisi fisik mereka belum pulih sepenuhnya, pasangan yang akrab disapa FajRi itu berhasil menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-11.

Namun, Fajar/Rian mengaku sempat tegang di laga tersebut meski menang mudah. Sebab, mereka tidak ingin membuat seluruh pencinta bulu tangkis Indonesia kecewa apabila langkah mereka terhenti di babak pertama.

"Yang pasti di babak pertama Indonesia Open cukup tegang karena sudah lama juga beberapa bulan kami berdua tidak main di publik sendiri dan gemuruh suporter," ucap Fajar dalam konferensi pers setelah laga.

"Pasangan Denmark juta bermain luar biasa tadi tapi kami berdua sudah menyiapkan strategi sebelum bermain dan sudah berkomunikasi dengan pelatih bagaimana cara mainnya," lanjutnya.

Kendati begitu, Fajar Alfian/Rian Ardianto memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan di babak pertama Indonesia Open 2023. Pasalnya, mereka tidak ingin membuat kesalahan seperti dua turnamen sebelumnya yakni Malaysia Masters dan Singapore Open 2023 dengan tumbang di babak pertama.