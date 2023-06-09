BAGAS Maulana/Shohibul Fikri beberkan penyebab tersingkir di 16 besar Singapore Open 2023. Pasangan ganda putra Indonesia itu mengatakan bahwa mereka kalah dalam hal konsistensi karena kurang fokus.
Bagas/Fikri harus menghentikan langkahnya di Singapore Open 2023 pada babak 16 besar, Kamis (8/6/2023). Mereka takluk dari pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, dengan skor 18-21 dan 17-21.
"Kami kalah di fokus dan konsistensi. Kami kurang tahan, terutama dari tengah pertandingan hingga akhir. Pada awalnya sudah berjalan baik. Sudah bisa unggul malah bisa dikejar," kata Fikri, dikutip dari Antara.
Selain itu, sang juara All England 2022 mengakui bahwa Aaron/Soh bermain dengan lebih rapi. Situasi membuat Bagas/Fikri kurang siap ketika menerima serangan sehingga sering kalah dalam reli-reli singkat.
Di gim kedua, Bagas/Fikri pun terlihat masih kurang tenang. Pasangan ganda putra peringkat 13 dunia itu terlalu terburu-buru ketika punya peluang untuk mematikan lawan.
"Kami terlalu buru-buru. Sementara lawan juga bermain sangat rapi dan tak gampang mati," tutur Bagas.