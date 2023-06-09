Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Leo Rolly/Daniel Marthin Sadar Diri Masih banyak Kekurangan meski Sukses Tembus Perempatfinal Singapore Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |02:00 WIB
Leo Rolly/Daniel Marthin Sadar Diri Masih banyak Kekurangan meski Sukses Tembus Perempatfinal Singapore Open 2023
Leo Rolly/Daniel Marthin tembus perempatfinal Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

LEO Rolly/Daniel Marthin sadar diri masih banyak kekurangan meski sukses tembus perempatfinal Singapore Open 2023. Ganda putra Indonesia tersebut mengalahkan pasangan Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang, di babak 16 besar.

Leo/Daniel menang hanya dalam tempo 32 menit di Singapore Indoor Stadium, Kamis (8/6/2023) dengan skor 21-14 dan 21-17. Meski begitu, Leo menyadari bahwa dirinya dan Daniel masih memiliki banyak kekurangan sehingga masih perlu memperbaiki diri.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

"Saya tentu bersyukur bisa menang. Ini pertandingan yang juga tidak mudah. Kami tadi bisa menerapkan pola yang tepat. Semua tahu pasangan Korea itu memiliki tangan yang begitu kuat. Kami harus bisa mengatasinya," tutur Daniel seusai laga, Kamis (8/6/2023).

"Bersyukur bisa main dan menang, meskipun belum maksimal performanya. Meski menang, kami tidak boleh cepat merasa puas dan harus terus berjuang untuk mengejar prestasi," tambah Leo.

Pasangan berjuluk The Babies ini mencatatkan bahwa mereka masih kurang berani dalam beberapa kesempatan. Oleh karena itu, Leo/Daniel bertekad untuk menjadi lebih baik ke depannya.

