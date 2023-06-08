Shopee Dukung Lagi-lagi Tenis Presented by Pertamina, Rematch Sengit Raffi dan Desta

JAKARTA - Lagi-lagi Tenis Presented by Pertamina menjadi perhelatan sportainment yang paling ditunggu. Ajang ini merupakan penghargaan tertinggi dari Raffi Ahmad dan Rans Entertainment untuk penggiat dan legenda tenis Indonesia.

Lagi-lagi Tenis Presented by Pertamina akan digelar di Tennis Indoor Senayan pada hari Jumat, 23 juni 2023 pukul 19.00 WIB, dan akan ditayangkan secara live di Youtube, Tiktok dan Facebook Rans Entertainment.

Event ini adalah kali kedua ajang pembuktian dan pengakuan bagi sejarah bangkitnya olahraga tenis Indonesia, setelah sebelumnya Tiba-tiba Tenis sukses mengguncang Tennis Indoor.

Lagi-lagi Tenis juga didukung penuh oleh Shopee, Rexona, Oppo dan masih banyak lagi. Untuk menujukkan komitmennya dan meningkatkan semangat masyarakat, para mitra brand ternama termasuk e-commerce seperti Shopee terus menjadi pendorong setia bagi setiap program karya anak bangsa yang bertujuan untuk mendukung kemajuan olahraga di Indonesia.

Pertandingan akan dibagi menjadi beberapa partai antara lain: Exhibition Match, Women’s Doubles dan Men’s Doubles.