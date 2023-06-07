Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lapangan Singapore Open 2023 Sempat Bermasalah, Leo Rolly/Daniel Marthin: Itu Membantu Kami!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |01:15 WIB
Lapangan Singapore Open 2023 Sempat Bermasalah, Leo Rolly/Daniel Marthin: Itu Membantu Kami!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin lolos ke 16 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
LAPANGAN Singapore Open 2023 mengalami masalah pada babak 32 besar yang mempertemukan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kontra wakil Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren. Pasalnya, sebelum gim kedua dimulai, karpet lapangan sempat dibongkar terlebih dahulu untuk dibenahi.

Kejadian itu pun membuat pertandingan yang dilangsungkan di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Selasa (6/6/2023) sempat dihentikan beberapa saat. Daniel Marthin pun mengatakan jika ada beberapa bagian pada karpet lapangan yang dapat membahayakan dirinya dan Leo Rolly.

Lapangan Singapore Open 2023

"Tadi, ketika akan memulai gim kedua, kami sempat memrotes soal karpet lapangan yang menggelembung di dua tempat. Kondisi ini sangat membahayakan kami," ujar Daniel dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (6/6/2023).

"Bisa-bisa membuat kami cedera. Kami juga khawatir kalau terjadi apa-apa dengan karpet yang bergelombang," lanjutnya.

Namun, perbaikan lapangan yang memakan waktu cukup lama itu justru membantu Leo Rolly/Daniel Marthin meraih kemenangan. Pasalnya, mereka memanfaatkan jeda waktu itu untuk mengatur ulang strategi di gim kedua setelah kalah di gim pertama dengan skor 16-21.

Halaman:
1 2
