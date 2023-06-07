Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Ungkap Penyebab Digilas Wakil Denmark di 32 Besar Singapore Open

GANDA campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja ungkap penyebab digilas wakil Denmark di 32 besar Singapore Open 2023. Mereka mengaku kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan di turnamen berlevel super 750 itu.

Sebagaimana diketahui, perjalanan Dejan/Gloria di Singapore Open 2023 harus terhenti lebih awal setelah digilas wakil Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund. Mereka kalah lewat dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 19-21 di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Selasa (6/6/2023).

Selepas pertandingan, Dejan/Gloria pun merasa kecewa lantaran tersingkir di babak awal Singapore Open 2023. Mereka menjelaskan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan yang berangin.

“Saya tentu kecewa dengan kekalahan ini. Setelah lama tidak bertanding di Singapura Open, ini kali pertama saya main di sini lagi. Terakhir saya tampil bareng Hafiz Faizal tahun 2018. Jadi, memang adaptasinya tidak lancar. Apalagi, kemarin juga latihan mencoba lapangan pertandingan cuma sebentar,” kata Gloria dikutip dari rilis PBSI, Selasa (6/6/2023).

“Dalam pertandingan tadi, permainan saya juga tidak optimal. Saya tidak bisa keluar dari tekanan lawan,” tambahnya.

“Ini untuk pertama kali saya main di Singapore Open. Hasilnya tentu membuat saya kecewa. Kondisi lapangan memang berangin, dan saya kurang bisa menguasai,” sambung Dejan.