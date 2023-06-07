Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Ungkap Penyebab Digilas Wakil Denmark di 32 Besar Singapore Open

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |00:00 WIB
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Ungkap Penyebab Digilas Wakil Denmark di 32 Besar Singapore Open
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle gugur di 32 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja ungkap penyebab digilas wakil Denmark di 32 besar Singapore Open 2023. Mereka mengaku kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan di turnamen berlevel super 750 itu.

Sebagaimana diketahui, perjalanan Dejan/Gloria di Singapore Open 2023 harus terhenti lebih awal setelah digilas wakil Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund. Mereka kalah lewat dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 19-21 di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Selasa (6/6/2023).

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle

Selepas pertandingan, Dejan/Gloria pun merasa kecewa lantaran tersingkir di babak awal Singapore Open 2023. Mereka menjelaskan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan yang berangin.

“Saya tentu kecewa dengan kekalahan ini. Setelah lama tidak bertanding di Singapura Open, ini kali pertama saya main di sini lagi. Terakhir saya tampil bareng Hafiz Faizal tahun 2018. Jadi, memang adaptasinya tidak lancar. Apalagi, kemarin juga latihan mencoba lapangan pertandingan cuma sebentar,” kata Gloria dikutip dari rilis PBSI, Selasa (6/6/2023).

“Dalam pertandingan tadi, permainan saya juga tidak optimal. Saya tidak bisa keluar dari tekanan lawan,” tambahnya.

“Ini untuk pertama kali saya main di Singapore Open. Hasilnya tentu membuat saya kecewa. Kondisi lapangan memang berangin, dan saya kurang bisa menguasai,” sambung Dejan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement