HOME SPORTS SPORT LAIN

Presiden Jokowi Tak Sangka Timnas Indonesia U-22 dan Timnas Basket Putri Bisa Raih Medali Emas di SEA Games 2023

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |17:44 WIB
Presiden Jokowi Tak Sangka Timnas Indonesia U-22 dan Timnas Basket Putri Bisa Raih Medali Emas di SEA Games 2023
Presiden Jokowi sambut atlet SEA Games 2023. (Foto: Raka Novianto/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo merasa sangat bangga dengan pencapaian seluruh atlet di SEA Games 2023, terutama kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-22 dan Timnas Basket Putri Indonesia. Pasalnya ia benar-benar kaget dua cabang olahraga (cabor) itu bisa memberikan medali emas setelah cukup lama Indonesia tak mendapatkannya di ajang SEA Games tersebut.

Selain Timnas Indonesia U-22 dan Timnas Basket Putri, hockey indoor putra dan cricket putri pun sukses membuat Jokowi bangga karena meraih medali emas untuk pertama kalinya di SEA Games. Ia senang cabor-cabor yang awalnya tak dijagokan merebu medali emas justru dapat meraihnya di Kamboja.

"Tetapi, yang mengagetkan saya, ini yang memberikan kejutan yang menggembirakan adalah semua baik yang dapat emas perak dan perunggu tapi yang mengejutkan memang tim basket putri karena kita engga pernah dapat emas sudah 64 tahun," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Kemudian, hockey indoor putra dan cricket putri ini kita baru berhasil mendapatkan emas sejak pertama kali ikut SEA Games. Dan juga tim sepakbola yang sudah 32 tahun enggak pernah itu kita dapat emas. 32 tahun ga pernah dapat emas, ini dapat," tambahnya.

Timnas Basket Putri Indonesia

Jokowi meyakini bahwa masyarakat Indonesia sangat senang dan bangga atas pencapaian yang dilakukan oleh para atlet, pelatih dan tim pada Sea Games ke 32 tersebut.

"Ini saya kira masyarakat saat ini sangat senang dan sangat bangga atas lompatan perolehan medali emas yang berada di 87 emas," sambung Jokowi.

Halaman:
1 2

