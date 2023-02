MENGINTIP momen liburan Chiharu Shida yang menyamar sebagai bidadari Jepang dan sukses bikin halu pencinta bulu tangkis. Pebulu tangkis cantik asal Jepang Chiharu Shida memang selalu bisa mencuri perhatian pecinta bulu tangkis Tanah Air. Parasnya yang rupawan selalu bisa membuat pencinta bulu tangkis Indonesia terpesona dan berangan-angan untuk bisa menjadi kekasihnya.

Terbaru, Shida membagikan momen liburannya ke sebuah pemandian air panas di Jepang. Momen itu Shida bagikan di akun Instagram pribadinya seusai dirinya menyelesaikan turnamen bulu tangkis nasional Jepang bernama S/J League pada 11-12 Februari lalu di prefektur Saitama.

Chiharu Shida dan tandemnya, Nami Matsuyama bermain untuk tim Saishunkan Pharmaceutical. Pada babak final, Shida bersama timnya berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim Yonex dengan skor 2-0.

Seusai turnamen ini, Shida berlibur ke sebuah pemandian air panas menjelang musim semi. Momen liburan itu dibagikan Shida di akun instagram pribadinya dan berhasil mencuri perhatian netizen.

Dalam foto yang diunggahnya, Shida tampak berdiri di tempat duduk yang terletak di samping kolam pemandian air panas. Meski dirinya mengenakan masker, namun kecantikan seorang Shida tetap tampak dengan sangat jelas.

“Perjalanan musim semi panas pertama dalam hidupku. Walaupun perjalanan kecil selama satu atau dua hari, aku disembuhkan oleh makanan yang lezat di Ryokan yang sangat enak (;_;),” tulis Shida pada foto yang diunggah pada 15 Februari lalu.

Seperti pada unggahan Shida yang lainnya, banyak pencinta bulu tangkis Tanah Air yang membanjiri kolom komentar unggahan Shida dengan berbagai komentar. Tidak jarang juga netizen memberikan komentar mengandai-andai Shida adalah pasangannya.

“Very beautiful picture, always healthy chida” tulis akun @win*******qoel.

“Duh ayang ku,” tulis @re*****ho_05.

“Neng shida yuk jadian sama aku,” tulis @rea******04

“Why in the world are you so cute Shida-san,” tulis @jet*******7

Tidak hanya itu, ada pula netizen yang justru memberikan komentar lucu dengan mengira foto Shida diambil di Lembang, Bandung.

“Ini lembang ya?” tulis akun @as******n

Itulah momen liburan Chiharu Shida yang menyamar sebagai bidadari Jepang dan sukses bikin halu pecinta bulu tangkis.