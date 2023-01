JAKARTA – PBSI menggelar gala dinner bertajuk Chinese New Year Dinner-Homely Away from Home jelang Indonesia Masters 2023. Acara yang berlangsung di Hotel Fairmount, Jakarta, Senin (23/1/2023) malam WIB itu disambut antusias para pebulu tangkis dunia.

Berdasarkan pantauan tim MNC Portal Indonesia yang juga turut hadir dalam pesta tersebut, acara berjalan meriah. Mulai dari pertunjukan barongsai hingga acara makan malam yang berlangsung dua sesi.

Acara tersebut merupakan penyambutan khusus bagi para atlet dan ofisial yang tidak bisa merayakan Tahun Baru Imlek di rumahnya masing-masing pada tahun ini. Pasalnya, dalam waktu bersamaan, mereka harus mengikuti Indonesia Masters 2023 yang berlangsung pada 24-29 Januari 2023.

Beberapa atlet dunia turut hadir dalam Chinese New Dinner itu. Tak hanya pemain Indonesia ataupun pemain beretnis Tionghoa, beberapa atlet asal Eropa hingga Amerika pun ikut memeriahkan acara tersebut.

Beberapa makanan khas Indonesia pun tersaji dalam acara ini. Mulai dari nasi goreng, bebek panggang, sate, hingga bakso.

Salah satu atlet yang turut berpartisipasi adalah Loh Kean Yew asal Singapura. Juara dunia 2021 menilai acara tersebut bisa menjadi pengobat rindu untuknya karena tak bisa merayakan Tahun Baru Imlek di kampung halamannya.

"Senang rasanya bisa mengikuti gala dinner di sini, ada pesta barongsai dan saya seperti berada di kampung halaman sendiri," ungkap Loh Kean Yew, saat ditemui MNC Portal Indonesia di Hotel Fairmont, Senin (23/1/2023).

"Saya lihat beberapa pertunjukan dan makanan. Saat ini saya memang jauh dari keluarga, tidak ada kunjungan, dan angpao. Tetapi tahun ini seperti tahun lainnya, jadi sekarang fokus dulu ke bulu tangkis," jelas Loh.

Pada turnamen Indonesia Masters 2023 ini, Loh Kean Yew akan mendapat tantangan besar. Di babak 32 besar, pemain berusia 25 tahun itu akan bertemu Li Shi Feng asal China. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP PBSI, Moh Fadil Imran, membuka acara tersebut dan menyampaikan rasa senang hatinya sebagai tuan rumah indonesia Masters 2023. Fadil menyambut semua perwakilan yang hadir sekaligus ikut makan malam bersama para atlet menjelang tampil di turnamen berlevel Super 500 itu. "Tahun baru Imlek, adalah salah satu acara tradisional yang terbesar. Semua yang merayakan akan berkumpul bersama keluarga terdekat untuk makan malam. Tapi hari ini kita semua memilih untuk datang ke Indonesia dan berpartisipasi di turnamen ini," ucap Fadil. "Izinkan saya untuk menyambut semua yang hadir di sini sebagai keluarga besar bulutangkis. Ini adalah acara keluarga kita dan kita akan merayakan ini bersama. Saya harap semua yang hadir bisa menikmati acara malam kita yang istimewa ini," tutupnya.