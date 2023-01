KUALA LUMPUR – Sebanyak 10 wakil Indonesia akan beraksi di hari pertama Malaysia Open 2023, yang digelar di Axiata Arena, pada Selasa (10/1/2023). Pada babak 32 besar tersebut, terdapat 10 wakil Indonesia yang akan berusaha merebut kemenangan di hari pertama Malaysia Open 2023.

Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung akan menjadi wakil Indonesia pertama yang tampil di turnamen super 1000 tersebut. Gregoria yang bermain di court 1 atau lapangan 1 tersebut akan melawan wakil China, He Bingjiao.

Lalu selain Gregoria, di Court 1 nanti akan hadir juga perjuangan Anthony Sinisuka Ginting yang akan melawan Ng Ka Long Angus (Hong Kong) dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang dihadapkan dengan ganda putri Taiwan, Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun.

Kemudian di court kedua juga ada tiga wakil Indonesia yang beraksi. Seperti Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei (Taiwan), Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea Selatan), dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Jiting/Zhou Haodong (China).

Setelahnya di court ketiga juga ada tiga pasangan Indonesia yang menunggu giliran bermain. Ketiga pasangan itu adalah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang menantang Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda), ada Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melawan Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis), dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis).

Sebagai turnamen awal tahun 2023 ini, tentunya setiap atlet berharap bisa meraih hasil terbaik, tak terkecuali para pebulutangkis Indonesia. Diharapkan 10 wakil Indonesia yang tampil pada hari ini bisa kompak meraih kemenangan agar bisa lanjut ke babak 16 besar.

Follow Berita Okezone di Google News

Berikut Jadwal Malaysia Open 2023 Hari Ini Selasa, 10 Januari 2023: Court 1 (Mulai pukul 09.00 WIB) Gregoria Mariska Tunjung vs He Bingjiao (China) Anthony Sinisuka Ginting vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong) Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun (Taiwan) Court 2 (Mulai pukul 09.00 WIB) Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei (Taiwan) Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea Selatan) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Jiting/Zhou Haodong (China) Court 3 (Mulai pukul 09.10 WIB) Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda) Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis) Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis) Court 4 (Mulai pukul 09.10 WIB) Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis)