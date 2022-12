IBL 2023 segera digelar, 8 kota tuan rumah babak reguler telah diumumkan. Itu termasuk Bandung dan Jakarta sebagai dua seri penutup.

Direktur Utama Indonesian Basketball League (IBL), Junas Miradiarsyah, telah mengumumkannya pada Selasa 20 Desember 2022. Secara total, liga basket terbaik Indonesia akan berlangsung di delapan kota pada babak reguler.

“Seri berikutnya akan bergerak ke Barat , jadi total ada delapan kota sebagai penyelenggara seri IBL 2023,” kata Junas dikutip dari laman resmi IBL, Selasa (20/12/2022).

Sementara itu, Junas mengatakan IBL 2023 akan menerapkan sistem home and away untuk babak playoff. Ia menjelaskan setiap tim harus memberikan usulan markas paling lambat 14 Januari 2023.

“Pelaksanaan babak play off akan menggunakan format home and away. Setiap klub harus menyampaikan usulan tempat home mereka selambatnya pada 14 Januari sesuai peraturan pelaksanaan IBL,” jelasnya.

Seri pertama akan dihelat di GOR Merpati, Denpasar, Bali di antara tanggal 14-21 Januari 2023. Itu berlanjut di GOR Bimasakti, Malang pada 28 Januari-4 Februari 2023.

Sementara seri ketiga akan berlangsung di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur pada 11-18 Februari. Selanjutnya, Sritex Arena Solo akan menjadi seri keempat IBL 2023 pada 25 Februari-4 Maret. Kemudian, Knights Stadium Semarang menjadi seri kelima pada 11-18 Maret. Lalu, GOR Among Rogo, Yogyakarta pada 24-31 Mei bakal menjadi seri keenam IBL musim depan. Sedangkan C’Tra Arena Bandung menjadi seri ketujuh pada 4-11 Juni. Britama Arena, Kelapa Gading Jakarta bakal menjadi seri penutup musim reguler IBL 2023 pada 17-24 Juni.