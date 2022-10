HASIL lengkap final Denmark Open 2022 akan diulas Okezone. Indonesia sendiri sukses meraih 1 gelar juara lewat aksi ciamik Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750 sudah rampung digelar. Laga final digelar pada Minggu 23 Oktober 2022.

Salah satu laga final mempertemukan perang saudara antara wakil Indonesia di sektor ganda putra. Laga itu mempertemukan Fajar/Rian vs Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Berlaga di Jyske Bank Arena, Minggu 23 Oktober 2022 malam WIB, Fajar/Rian sukses menampilkan kinerja ciamik sehingga mengalahkan Marcus/Kevin 2 game langsung. Laga rampung dengan skor 21-19 dan 28-26.

Pencapaian manis ini membuat Fajar/Rian makin bersinar pada tahun ini. Sebab, itu menjadi gelar juara keempat mereka pada 2022.

Sebelumnya, Fajar/Rian menjadi yang terbaik di ajang Swiss Open, Indonesia Masters, dan Malaysia Masters 2022. Hebatnya lagi, ini merupakan gelar juara pertama Fajar/Rian di turnamen Super 750.

Sementara itu, gelar juara di 4 kategori lainnya pun dipastikan menjadi milik wakil China. Alhasi, mereka pun memastikan diri menyabet status juara umum di Denmark Open 2022.

Gelar juara pertama China didapat di sektor ganda campuran. Pasangan andalan mereka, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, sukses menyegel gelar juara usai mengalahkan rekan sekompatriotnya, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, dengan skor 21-19, 20-22, dan 21-19.

Kemudian, ganda putri nomor satu dunia asal China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, juga sukses menyegel gelar juara. Mereka mengalahkan ganda Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee, dua game langsung dengan skor 21-12 dan 21-15.

Gelar ketiga China di Denmark Open 2022 didapat pada sektor tunggal putri. Di sektor tersebut, perang saudara terjadi dengan mempertemukan He Bing Jiao vs Chen Yu Fei. He Bing Jiao pun sukses meraih kemenangan usai bertarung sengit 3 game dengan skor 22-20, 12-21, dan 21-10.

Terakhir, gelar juara Denmark Open 2022 didapat wakil China dari sektor tunggal putra. Ada Shi Yu Qi, yang sukses melibas jagoan Malaysia, Lee Zii Jia, dengan skor 21-18, 16-21, dan 12-21.

Berikut Hasil Lengkap Final Denmark Open 2022:

Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) 21-19, 20-22, dan 21-19.

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) 21-12 dan 21-15.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo 21-19 dan 28-26.

He Bing Jiao (China) vs Chen Yu Fei (China) 22-20, 12-21, dan 21-10.

Shi Yu Qi (China) vs Lee Zii Jia (Malaysia) 21-18, 16-21, dan 12-21.