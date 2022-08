TOKYO – Pelatih ganda putra pelatnas Indonesia, Herry Iman Pierngadi atau Herry IP, mengapresiasi pencapaian Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di BWF World Championship 2022. Meski gagal juara dan harus puas menjadi runner-up saja, Herry IP memandang Ahsan/Hendra sebagai sosok legenda sesungguhnya.

Ya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus puas menjadi runner up BWF World Championship 2022 usai kalah dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) di babak final. Berlaga di di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu 28 Agustus 2022, Ahsan/Hendra kalah dua game langsung dengan skor 19-21 dan 14-21.

Meski begitu, perjuangan Ahsan/Hendra layak mendapat apresiasi. Sebab, mereka merupakan satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil menembus partai final.

Tak hanya Ahsan/Hendra yang berhasil mendapat medali dari sektor ganda putra. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga berhasil mendapat medali, yaitu perunggu.

Atas kesuksesan The Daddies -julukan Ahsan/Hendra, Herry IP selaku pelatih sampai-sampai menyebutnya sebagai legenda. Dirinya juga mengungkapkan pesan kepada Fajar/Rian untuk tidak patah semangat.

β€œThe Real Legend For Daddies. Never Give Up FajRi,” tulis Herry IP dalam akun Instagram pribadinya, Senin (29/8/2022).

Dengan berakhirnya ajang tersebut, tidak ada wakil Indonesia yang berhasil menyabet medali emas di BWF World Championship 2022. Kekalahan The Daddies di partai final sekaligus menambah daftar puasa gelar juara Indonesia di BWF World Championship.

Tercatat, terakhir kali Indonesia meraih gelar juara dunia pada 2019 lewat Ahsan/Hendra. Tentunya, ini menjadi pekerjaan besar untuk PBSI agar memperbaiki performa para pemainnya guna meraih gelar juara di ajang bergengsi dunia.

Selanjutnya, wakil Indonesia akan berlaga di Japan Open 2022. Turnamen level Super 750 itu akan berlangsung di Osaka, Jepang, pada 30 Agustus sampai 4 September 2022.