WEST Bandits Solo berhasil mengamankan satu tiket menuju semifinal IBL 2022. Hal itu dipastikan usai mereka mengandaskan NSH Mountain Gold (83-71) di gim ketiga pada best of three Playoff IBL 2022, Selasa 16 Agustus 2022.

Meski begitu, salah satu pemain West Bandits Solo, Sameen Ayyub Swint masih belum puas dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, perjalanan menuju juara IBL 2022 masih panjang dan banyak tim yang lain yang harus dilewati.

Lebij lanjut, Sameen Ayyub pun enggan cepat berpuas diri. Pemain 27 tahun itu mengatakan masih banyak yang harus dilakukan, agar West Bandits Solo bisa memastikan gelar juara musim ini.

“Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kami belum selesai,” tulis Sameen Ayyub dalam unggahan Instagram stories miliknya, @meen.__.

Walaupun begitu, Sameen Ayyub juga merasa sangat bangga dengan kemampuan yang telah dirinya tunjukan selama ini. Pasalnya, pemain kelahiran 28 Januari 1995 itu mengatakan bahwa tidak mudah bagi dirinya untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut.

“Jika Anda tahu, apa yang telah saya lalui dan apa yang saya butuhkan untuk sampai ke sini, Anda akan bangga dengan saya,” tambah Sameen Ayub.

Di semifinal IBL 2022, West Bandits Solo nantinya akan menghadapi Pelita Jaya Bakrie. Mereka juga berhasil memastikan tiket ke semifinal usai mengalahkan RANS PIK Basketball dengan skor 93-86 di gim ketiga best of three Playoff IBL 2022, kemarin.

Pertandingan antara West Bandits Solo vs Pelita Jaya pun akan dilangsungkan pada Sabtu (20 Agustus) dan Minggu (21 Agustus 2022) mendatang. Masih menggunakan best of three, jika kedua tim sama-sama menang di gim satu dan dua, maka keduanya berjumpa di gim ketiga pada Selasa, 23 Agustus 2022.