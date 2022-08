BABAK playoff IBL 2022 dipastikan tidak ada penundaan dan siap bergulir. Hal itu terjadi setelah para pemain, staf, dan peserta lain dinyatakan negatif dalam tes Covid-19.

Hasil PCR para peserta yang akan tampil di Playoff IBL 2022 sudah dinyatakan negatif beberapa sebelum playoff dimulai. GOR C’Tra Arena akan menjadi saksi delapan tim berebut takhta juara.

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah mengumumkan jika semua hasil tes PCR negatif. Dengan begitu, babak playoff IBL 2022 dapat segera dimulai oleh seluruh tim, sesuai dengan rencana IBL.

“Hasil tes sudah kami terima, Kamis 11 Agustus. Alhamdulillah screening seluruh peserta nihil Covid-19. Ini bukti kedisiplinan bersama semua pihak dalam menjalankan protokol kesehatan,” kata Junas di laman resmi IBL.

“Lebih penting semua pemain bebas dari Covid-19, artinya seluruh delapan tim peserta playoff bisa menurunkan kekuatan penuh mereka masing-masing dalam babak dengan format best of three ini,” ujarnya.

Playoff IBL 2022 diikuti 224 peserta, 136 diantaranya adalah pemain dan 64 orang ofisial tim. Seluruh peserta sudah menerima vaksin dosis lengkap dan booster.

Protokol kesehatan tetap akan dilakukan. Salah satunya adalah GOR C-Tra Arena Bandung akan dibagi dalam 3 zona. Junas pun berharap gelaran playoff dapat digelar tanpa menemui hambatan.

“Kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Saya yakin jika disiplin tetap dijalankan, IBL 2022 akan berakhir dengan sukses,” tutur Junas.