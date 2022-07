HASIL lengkap FIBA Asia Cup 2022 hari ini, Rabu (13/7/2022), telah diketahui. Sebagaimana diketahui, terselenggara empat pertandingan dari dua grup berbeda pada hari ini.

Mari bahas dua pertandingan dari Grup C lebih dulu yang mempertemukan Iran vs Suriah dan Jepang vs Kazakhstan. Pertandingan pertama menyajikan aksi Iran melawan Suriah yang berlangsung cukup ketat.

Meski begitu, Iran tampil lebih apik dalam empat kuarter. Iran memenangkan pertandingan ini dengan skor 80-67. Pemain Iran yang menonjol adalah Behnam Yakhchali dengan torehan 31 poin dan empat assist.

Kemenangan pun ditorehkan Jepang yang melawan Kazakhstan. Bahkan, Jepang tampil amat apik sehingga Kazakhstan tidak berdaya sepanjang pertandingan.

Jepang pun menutup pertandingan ini dengan skor mencolok, yaitu 100-68. Yuta Watanabe unjuk gigi dalam pertandingan ini dengan torehan 21 poin, delapan rebound, dan empat assist.

Selanjutnya, Grup D menggelar dua pertandingan, yaitu India vs Selandia Baru dan Lebanon vs Filipina. Pertandingan pertama mempertemukan India yang tidak diunggulkan di hadapan Selendia Baru.

India pun terbukti tidak dapat berbicara banyak dalam pertandingan tersebut. Selandia Baru pun memenangkan pertandingan dengan skor besar, 100-47. Sam Mennega menjadi mimpi buruk untuk India dengan torehan 21 poin dan sembilan rebound. Sementara itu, wakil Asia Tenggara, Filipina, gagal mendulang kemenangan. Filipina, yang disebut sebagai Raja Basket Asia Tenggara, tidak mampu mengatasi perlawanan Lebanon. Setelah berjuang keras, Filipina kalah tipis 80-95 dari Lebanon. Kekalahan ini adalah awal yang buruk bagi Filipina di FIBA Asia Cup 2022. Hasil lengkap FIBA Asia Cup 2022 hari ini: Grup C Iran 80-67 Suriah Jepang 100-68 Kazakhstan Grup D Selandia Baru 100-47 India Filipina 80-95 Lebanon