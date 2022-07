KUALA LUMPUR – All Indonesian finals tercipta di sektor ganda putra Malaysia Masters 2022 dengan mempertemukan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Pertemuan ini pun disambut penuh gembira oleh Fajar Alfian karena akan melawan seniornya yang sangat akrab dengannya, Hendra Setiawan.

Saking gembiranya, Fajar bahkan sampai mengirim pesan khusus kepada Hendra usai dirinya sukses mengamankan tiket final Malaysia Masters 2022. Pesan yang dikirim via direct message (DM) Instagram itu pun kemudian dibagian Fajar di media sosial.

Percakapan bermula dari Fajar yang mengomentari unggahan Hendra yang sukses melenggang ke final lebih dahulu. Dia mengirim emoji monyet sedang menutup mata.

Lalu, Hendra membalasnya dengan tawa. Tak lama kemudian, Fajar kembali membalas pesan Hendra karena sudah sukses menyusul sang senior lolos ke babak final.

“Hallo Bestie, see you on court tomorrow (sampai jumpa di lapangan besok),” ujar Fajar.

“Akhirnya ketemu juga,” jawab Hendra menimpali.

Ya, Ahsan/Hendra memang lebih dulu memastikan tempat di partai final. Mereka berhasil menang atas pasangan China, Liang Wei Keng/Wang Chang, dengan skor 21-19 dan 21-14. Kemudian, Fajar/Rian menyusul dengan memenangkan partai semifinal melawan wakil tuan rumah, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Mereka menang dalam duel rubber game yang berakhir dengan skor 21-14, 19-21, dan 21-10. Seperti diketahui, Fajar dan Hendra memang kerap terlihat akrab, baik di dalam maupun luar lapangan. Di lapangan, mereka sering berlatih bersama dan menjadi mentor satu sama lain selama di pelatnas. Di luar lapangan pun, Fajar dan Hendra sering kali terlihat berkumpul dan bercanda ria. Bahkan, kala berlaga di luar negeri, Fajar dan Hendra diketahui kerap pergi bersama untuk mencuci baju ke toko laundry.