KUALA LUMPUR – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, melaju ke semifinal Malaysia Masters 2022. Tiket semifinal diamankan mereka usai mengalahkan wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (8/7/2022), sore WIB, Ahsan/Hendra mampu membendung perlawanan Lu/Yang. The Daddies menang dalam dua gim langsung, 21-18 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Ahsan/Hendra sempat kesulitan mengimbangi perlawanan Lu/Yang pada awal pertandingan. Akan tetapi, ganda putra ranking tiga dunia itu terus berupaya untuk menemukan ritme permainan terbaik mereka.

Kejar-kejaran poin pun terjadi menjelang interval. Dengan permainan cepat, The Daddies mengungguli Lu/Yang d interval dengan skor tipis 11-10.

Selepas jeda, permainan Ahsan/Hendra kembali bisa ditebak Lu/Yang. Ganda putra ranking 24 dunia itu menempel perolehan poin Ahsan/Hendra.

Terpantau, Lu/Yang berkali-kali membendung serangan Ahsan/Hendra. Kendati demikian, Ahsan/Hendra mampu menyudahi perlawanan Lu/Yang dengan skor 21-18 di gim pertama.

Pada gim kedua, The Daddies lebih nyaman mengontrol permainan. Runner Up All England 2022 itu menerapkan pola permainan cepat sejak awal gim kedua.

Pukulan-pukulan Ahsan/Hendra mendarat mulus di area pertahanan Lu/Yang. Pada interval, Ahsan/Hendra unggul 11-8.

Selepas jeda, Lu/Yang berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Sayangnya, upaya Lu/Yang berakhir sia-sia berkat permainan apik nan rapi The Daddies. Pada akhirnya, Ahsan/Hendra mengunci kemenangan di gim kedua dengan skor 21-17. Selanjutnya, Ahsan/Hendra akan berhadapan dengan Liang Wei Keng/Wang Chang (China) di semifinal Malaysia Masters 2022.