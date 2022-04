AUSTIN – Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, dikecam karena membawa dan mengibarkan bendera Ukraina saat menuju parc ferme di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022. Pembalap asal Spanyol itu dinilai mencampuradukkan MotoGP dengan politik.

Sebagaimana diketahui, Rins meraih podium kedua dalam balapan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, AS, Senin 11 April 2022, dini hari WIB. Usai balapan, Rins menghampiri marshal yang membawa bendera Ukraina. Dia pun membawa dan mengibarkan bendera tersebut.

Sikap tersebut berbeda dengan dua pesaingnya yang juga meraih podium, yakni Enea Bastianini (Gresini Racing, pemenang) dan Jack Miller (Ducati Lenovo, ketiga). Sikap Rins yang berbeda dengan dua rivalnya itu sontak mengundang kecaman netizen.

Salah satu fanbase MotoGP di TikTok dengan nama pengguna @motogp.infomaszeeh, mempertanyakan sikap Rins. Pembalap berusia 26 tahun itu dinilai tidak etis karena mencapuradukkan politik dengan olahraga.

“Agak kecewa sih sebenarnya sama Rins, MotoGP not politic,” tulis fanbase tersebut pada unggahannya, Rabu (13/4/2022).

Warganet lain pun turut mengomentari sikap Rins. Mereka menilai, MotoGP AS 2022 penuh muatan politis karena para marshal menyodorkan bendera Ukraina.

“MotoGP Amerika penuh muatan politis, marshalnya sudah dibayar,” tulis warganet bernama Arief Sugiyanto.

“Awalnya seneng, semenjak Rins ambil bendera itu, sampai kapan pun saya gak respect ke Rins,” tulis warganet dengan nama pengguna Lagi Viral.

Bastianini justru mendapatkan pujian dari warganet karena memilih untuk tidak mengambil bendera Ukraina dari marshal. Pembalap Gresini itu dinilai tahu hal yang tidak ada hubungannya dengan balapan. “Gaperlu bawa-bawa war ke MotoGP kali ya, respect Bastianini yang langsung pergi karena tahu itu tidak ada hubungannya dengan balapan,” tulis fanbase tersebut di unggahan lainnya.