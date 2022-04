AUSTIN โ€“ Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, bertekad untuk mengalahkan Marc Marquez (Repsol Honda) di MotoGP AS 2022. Meski baru kembali balapan, Rins tidak memandang remeh Marquez yang punya rekor apik di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat.

Sebelumnya, Marquez absen pada dua seri, yaitu Indonesia dan Argentina karena diplopia-nya kambuh. Itu merupakan buah dari kecelakaan horor saat sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022.

Namun, proses pemulihan Marquez berjalan lancar. Jadi, The Baby Alien pun dapat izin untuk mentas di MotoGP AS 2022.

Kembalinya Marquez merupakan ancaman bagi para pembalap lain. Rins adalah salah satu pembalap yang mewaspadai The Baby Alien di COTA.

Pembalap asal Spanyol itu menyadari kompatriotnya itu punya catatan positif di COTA. Perlu diketahui, Marquez sudah tujuh kali memenangkan balapan di sirkuit kebanggaan Amerika Serikat ini.

โ€œJelas, bahwa Marc akan berada di balapan. Tahun lalu, dia tidak dalam performa terbaik di sini. Tetapi, selama balapan, dia benar-benar berada di posisi terdepan,โ€ ucap Rins, dilansir dari Paddock GP, Sabtu (9/4/2022).

โ€œDia selalu memberi perbedaan dan tidak ada yang bisa mengikuti langkahnya. Oleh karena itu, sudah pasti dia akan menjadi salah satu pembalap yang harus dikalahkan di balapan ini,โ€ ungkapnya. Sekadar informasi, balapan MotoGP AS 2022 akan berlangsung pada Senin 11 April 2022, dini hari WIB. Setiap pembalap, termasuk Rins dan Marquez, akan memberikan yang terbaik untuk naik ke atas podium di COTA.