AUSTIN – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, ingin motornya punya cengkeraman lebih baik di MotoGP AS 2022. Sekadar informasi, balapan seri AS ini akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texax, Senin 11 April 2022, pukul 01.00 WIB.

Pada musim lalu, Quartararo mendapatkan hasil yang cukup baik. Pembalap asal Prancis itu menjadi runner-up di COTA.

Quartararo menilai, daya cengkeram motor akan sangat mempengaruhi hasil balapan. Oleh sebab itu, juara dunia 2021 itu berharap motornya bisa mendapatkan cengkeraman yang lebih baik agar dapat meraih hasil maksimal.

“Saya berharap cengkeramannya meningkat. Sebab, saat ini, cengkeraman adalah cara terbaik untuk memahami seperti apa akhir pekan kami nanti,” ungkap Quartararo, dilansir dari Motosan, Jumat (8/4/2022).

Meski begitu, Quartararo merasa MotoGP AS 2022 sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, COTA telah melakukan pengaspalan ulang demi memperbaiki kondisi sirkuit.

“Tahun lalu, situasinya benar-benar berbeda. Tahun ini, sirkuitnya juga dilapisi kembali, jadi besok kami lihat apa implikasinya,” pungkasnya.

Meski berstatus sebagai juara bertahan, Quartararo harus berjuang pada awal musim ini. Pembalap berusia 22 tahun itu berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan 35 poin. Untuk berada di papan atas, Quartararo harus mendapatkan podium. Itu tentu menjadi target utama Quartararo di MotoGP AS 2022. Nonton semua seri balapan MotoGP 2022 kapan saja dan di mana saja live di Vision+, cek di https://vipl.us/s53nk. Download Vision+ sekarang di Google Play Store atau App Store.