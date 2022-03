10 Fakta Canelo Alvarez menarik untuk dikupas. Petinju asal Meksiko ini memiliki rekam jejak yang menarik. Berbagai macam penghargaan atas kemenangan pernah ia raih. Ia pernah meraih gelar kejuaraan dari kelas light middleweight hingga light heavyweight.

Sedikit informasi mengenai Alvares, ia lahir dengan nama Santos Saúl Álvarez Barragán. Alvarez lahir di Guadalajara, Jlisco, Meksiko, pada tanggal 18 Juli 1990. Ia adalah petinju profesional asal Meksiko yang lahir dari pasangan Santo Alvarez dan Ana Maria Barragan.

Berikut adalah 10 Fakta Canelo Alvarez yang mungkin belum anda ketahui.

10 Fakta Canelo Alvare

1. Canelo Alvarez dijuluki “Raja Tinju Dunia” karena meraih beragam rekor dunia dan dinobatkan sebagai petinju peringkat satu dunia oleh BoxRec, The Ring, The Boxing Writers Association of America, ESPN, dan lain sebagainya.

2. Alvarez adalah petinju pertama di dalam sejarah dunia tinju sebagai juara yang tak terbantahkan di kelas menengah super, setelah ia memegang gelar WBA, WBC, dan Ring sejak tahun 2020, gelar WBO sejak Mei 2021, dan gelar IBF sejak November 2021.

3. Petinju nomor satu di dunia ini mengantongi penghasilan kurang lebih $140 juta menurut laman celebritynetworth.com.

4. Ia dikenal sebagai counterpouncher yang sangat baik dan mampu memanfaatkan celah sambil menghindari pukulan dengan gerakan kepala dan tubuh.

5. Canelo Alvares memulai karir dalam dunia tinju sebagai amatir saat menginjak usia 13 tahun, setelah ia menonton kakaknya Rigoberto. 6. Pada usia 15 tahun, Canelo Alvares memulai karirnya sebagai petinju profesional. 7. Pada tahun 2021, Alvarez menikahi Fernanda Gomez. 8. Alvares telah menjadi seorang ayah dari tiga putri dan satu putra dari beberapa pasangan yang berbeda. 9. Canelo Alvarez memiliki perusahaan bernama Canelo Promotions yang berdiri pada tahun 2010. Tahun 2013, perusahaannya mewakili 40 petinju di seluruh Meksiko. 10. Alvarez pernah memenangkan 56 kemenangan dengan 38 diantaranya adalah K.O. Itulah informasi mengenai 10 Fakta Canelo Alvarez, Si Tangguh “Raja Tinju Dunia”.