NUR SULTAN – Indonesia dipastikan mengirim tujuh atlet untuk tampil di Kejuaraan Atletik Indoor Asia 2022 yang dihelat di Nur Sultan, Kazakhstan pada 11-13 Februari 2022. Menurut pernyataan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), di antara ketujuh atlet yang dikirim, ada Lalu Muhammad Zohri yang ikut.

Selin Lalu Muhammad Zohri, keenam atlet yang dikirimkan adalah Barik Abrar, Sapwaturrahman, Tyas Murtiningsih, Sri Maya Sari, Maria Natalia Londa, dan Emilia Nova.

"Daftar atlet 9th Asian Indoor Athletics Championships 2022 yang akan berlomba di Nur Sultan, Kazakhstan. Keep the spirit and stay focus," demikian tulis PB PASI, Minggu (26/12/2021).

Atlet Merah Putih akan turun pada disiplin masing-masing seperti Zohri bakal turun pada nomor lari jarak pendek 60 meter putra, sementara Tyas Murtiningsih pada 60 meter putri.

Baca Juga: Lalu Muhammad Zohri Sumbang Medali Emas Kedua untuk NTB di PON XX Papua 2021

Pada nomor lompat jauh, ada nama Barik Abrar dan Sapwaturrahman pada sektor putra dan Maria Natalia Londa dari bagian putri. Sisanya Sri Maya Sari pada nomor lari 400 meter putri dan Emilia Nova turun pada nomor 60 meter lari gawang putri.

Kejuaraan Atletik Indoor Asia edisi kesembilan itu sebelumnya dijadwalkan bergulir di Hangzhou, China pada 12-13 Februari 2020. Namun karena pandemi COVID-19, ajang tersebut dijadwal ulang dan masuk dalam kalender Asosiasi Atletik Asia (AAA) dan terjadwal pula di kalender Atletik Dunia atau World Athletics pada tahun 2022.

Pada edisi terakhir atau kedelapan, Indonesia absen dalam Kejuaraan Atletik Indoor Asia yang bergulir di Tehran, Iran pada 2018 tersebut di saat Kazakhstan menjadi juara umum dengan raihan tujuh emas, empat perak, dan satu perunggu.

Tuan rumah Iran berada di urutan kedua dengan lima emas, sembilan perak, dan 10 perunggu. Lalu Qatar di urutan ketiga dengan empat emas, tiga perak, dan dua perunggu. Indonesia kali terakhir berpartisipasi dalam Kejuaraan Atletik Indoor Asia saat bergulir di Doha, Qatar pada 2016. Sayang, Indonesia gagal membawa pulang medali. Pada 2022, Indonesia memiliki agenda padat, imbas dari banyaknya ajang yang tertunda dalam dua tahun terakhir karena pandemi COVID-19. Dua agenda penting yang bakal dihadapi skuad Merah Putih pada tahun depan adalah SEA Games Hanoi, Vietnam pada 12-23 Mei dan Asian Games Hangzhou, China pada 10-25 September. Tentunya diharapkan turnaman Kejuaraan Atletik Indoor Asia 2022 bisa menjadi ajang pemanasan sebelum Zohri dan kawan-kawan mentas di SEA Games dan Asian Games tahun depan.