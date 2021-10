AUSTIN – Pembalap Tim Petronas Yamaha SRT, Andrea Dovizioso, mengatakan kecewa dengan penampilannya di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Ia menyelesaikan balapan di urutan 13 saat balapan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Senin (4/10/2021) dini hari WIB.

Andrea Dovioso hanya bisa finis di urutan ke-13 saat mentas di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 pada Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB. Pembalap Tim Petronas Yamaha SRT itu gagal meraih hasil manis karena mengalami insiden konyol lantaran motornya yang hampir mati saat hendak memulai balapan.

Pada balapan yang digelar di Circuit of the America (COTA) itu, Dovizioso mengaku masih banyak berjuang dengan motor Yamaha yakni YZR-M1. Namun hal yang membuatnya kecewa karena motornya hampir di awal race.

Baca Juga: Andrea Dovizioso Pesimis Bisa Tampil Gemilang di MotoGP AS 2021

Momen konyol itulah yang membuat Dovizioso kehilangan posisi sejak awal balapan. Walau pada akhirnya mampu tampil konsisten hingga akhir balapan, tetap saja ia merasa kecewa cuma bisa finis di urutan ke-13.

“Saya sangat kecewa dengan start saya karena saya hampir menghentikan mesin. Saya punya masalah dengan motor yang sedang kami periksa,” ungkap Dovizioso mengutip dari Speed Week, Selasa (5/10/2021).

“Saya kehilangan banyak posisi sebagai akibat dari insiden itu dan dengan akselerasi kami, sangat sulit untuk menyalip setelahnya. Pada akhirnya kecepatan saya cukup bagus dan konsisten,” ucapnya.

Situasi tersebut jelas membuat Dovizioso merasa kecewa karena permasalahan yang terjadi di awal balapan. Namun, mencoba mengambil sisi positif karena memiliki kemajuan dari MotoGP San Marino. “Saya kecewa karena saya tidak mendapatkan hasil maksimal, kami mampu finis di 10 besar jika bukan karena awal. Kemajuannya sangat bagus sejak Misano, tapi kami harus terus meningkatkan motornya, ini adalah titik lemah terbesar kami saat ini,” sambung rider asal Italia tersebut. Meski baru menjalani dua balapan bersama motor M1 2019, tapi kurva yang ditunjukan oleh Dovizioso mengarah ke hal positif. Di Misano, Dovizioso tertinggal 42,587 detik dalam catatan keseluruhan waktu dari pemenang balapan Francesco Bagnaia. Lalu saat di Austin, Dovizioso berhasil menyelesaikan balapan di urutan 13 dan berjarak 25,307 detik dalam catatan keseluruhan waktu dari Marc Marquez yang berhasil keluar sebagai pemenang.