JADWAL Piala Sudirman 2021 hari ini, Rabu (29/9/2021) sudah dirilis. Rencananya ada empat pertandingan yang digelar, meliputi laga-laga dari Grup A dan C.

Laga dimulai pada pukul 14.00 WIB mempertemukan Indonesia vs Denmark dan Kanada vs Rusia. Pertandingan Indonesia vs Denmark merupakan laga penentu tim mana yang finis sebagai Grup C Piala Sudirman 2021.

(Anthony Ginting, tunggal putra andalan Indonesia di Piala Sudirman 2021)

Di dua laga awal, baik Indonesia dan Denmark sama-sama meraih kemenangan. Indonesia menumbangkan Rusia 5-0 dan Kanada 3-2. Sementara itu, Denmark mengalahkan Kanada 5-0 dan Rusia 4-1.

Indonesia akan turun dengan skuad terbaiknya di laga kontra Denmark. Jika berdasarkan ranking, Indonesia diunggulkan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

Jika menang atas Denmark, Indonesia akan menghadapi runner-up Grup A, B atau D di perempatfinal Piala Sudirman 2021. Bagaimana dengan laga Kanada vs Rusia? Laga ini sudah tak menentukan lagi karena kedua tim sama-sama sudah tersingkir.

BACA JUGA: 3 Calon Lawan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Perempatfinal Piala Sudirman 2021

Kemudian pada pukul 20.00 digelar laga India vs Finlandia dan China vs Thailand. India dan tuan rumah Finlandia sudah sama-sama tersingkir dan dipastikan gagal lolos ke perempatfinal.

Karena itu, China dan Thailand akan memperebutkan status juara Grup A Piala Sudirman 2021, setelah keduanya sama-sama memenangkan dua laga awal. Tim yang memenangkan laga nanti akan finis sebagai juara Grup A Piala Sudirman 2021. (Wang Yilyu/Huang Dongping, andalan China di nomor ganda campuran. (Foto: REUTERS) Jika tak ada aral melintang, China akan finis sebagai juara Grup A Piala Sudirman 2021. China sendiri berstatus juara bertahan di ajang dua tahunan ini. Berikut jadwal Piala Sudirman 2021 hari ini, Rabu 29 September 2021: Pukul 14.00 WIB Grup C: Indonesia vs Denmark Grup C: Kanada vs Rusia Pukul 20.00 WIB: Grup A: India vs Finlandia Grup A: China vs Thailand Daftar Line Up Indonesia vs Denmark di Piala Sudirman 2021: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Mads Pieler Kolding/Frederik Sogaard. Putri Kusuma Wardani vs Mia Blichfeldt Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Thyrri/Amalie Magelund