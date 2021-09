NEW YORK – Petenis asal Serbia, Novak Djokovic mampu menjinakkan perlawanan Matteo Berrettini saat bertanding di perempatfinal US Open 2021 dengan empat set (5-7, 6-2, 6-2 dan 6-3). Usai pertandingan, The Djoker -julukan Djokovic- mengatakan bahwa dia membawa tenis ke lvel yang berbeda.

Djokovic mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Berrettini membawanya ke dalam level tenis yang berbeda bagi dirinya. Sebab, pada set pertama ia sempat tunduk atas petenis nomor delapan dunia tersebut sebelum mengamuk dalam tiga set berikutnya.

Baca juga: Hasil US Open 2021: Novak Djokovic Kalahkan Matteo Berrettini di Perempatfinal

“Itu adalah pertandingan yang hebat. Banyak energi di lapangan dan di luar lapangan. Matteo (Berrettini) adalah pemain hebat, pemain mapan. Setiap kali kami saling berhadapan, itu adalah pertarungan yang ketat. Tidak ada yang berbeda malam ini,” kata Djokovic dikutip dari Tennis365, Kamis (9/9/2021).

“Ketika saya kehilangan set pertama, saya berhasil melupakannya dan melanjutkan. Saya dipanggil, saya benar-benar terkunci sejak awal set kedua,” sambungnya.

Baca juga: Kesulitan Hadapi Brooksby di 16 Besar US Open 2021, Novak Djokovic Akui Sengaja Lepas Set Pertama

“Saya menempatkan tenis saya ke level yang berbeda dan itu adalah tiga set terbaik yang saya mainkan sejauh ini di turnamen,” tambahnya.

Berkat kemenangan tersebut, Djokovic menambah catatan kemenangan atas Berrettini. Saat ini, menurut statistik yang dibukukan ATP Tour ia berhasil unggul dalam duel melawan petenis Italia tersebut dengan catatan tiga kemenangan telak dan belum terkalahkan. Sementara itu, Djokovic akan berhadapan dengan petenis asal Jerman, Alexander Zverev di semifinal AS Terbuka. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang menarik mengingat keduanya adalah dua petenis hebat di dunia. Alexander Zverev melangkah ke semifinal usai kandaskan perlawanan petenis Afrika Selatan, Llyod Harris. Dia menang tiga set langsung 8-6, 6-3, 6-4