NEW YORK – Petenis asal Serbia, Novak Djokovic dipastikan lolos ke perempatfinal US Open 2021. Meski begitu Djokovic mengaku sempat kesulitan menghadapi lawannya, yakni Jenson Brooksby (Amerika Serikat) di babak 16 besar pada Selasa (7/9/2021) pagi WIB.

Saking sulitnya, Djokovic sampai rela melepaskan set pertama pada pertandingan tersebut. Djokovic yang pada akhirnya lolos ke perempatfinal US Open 2021 dengan skor 1-6, 6-3, 6-2, dan 6-2, benar-benar terlihat tak berdaya di set pertama saat melawan Brooksby.

Skor set pertama saja menunjukkan betapa hebatnya Brooksby sampai membuat Djokovic hanya bisa memenangkan satu game saja. Tapi, ternyata Djokovic memang sengaja melepas alias mengalah di set pertama.

Baca Juga: Hasil US Open 2021: Kalahkan Petenis Amerika, Novak Djokovic Melaju ke Perempatfinal

Hal itu diungkapkan oleh Djokovic seusai pertandingan. Menurutnya, Brooksby sebenarnya memang bermain sangat baik, apalagi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pendukungnya langsung.

Djokovic pun mengakui kesulitan menghadapi permainan Brooksby. Untuk itu, ia pun menerapkan strategi memantau permainan Brooksby dan melepas set pertama di pertandingan 16 besar US Open 2021.

Djokovic memanfaatkan set pertama untuk melihat bagaimana permainan petenis berusia 20 tahun tersebut. Ketika sudah mengetahui ritme permainan Brooksby, barulah petenis peringkat satu dunia itu membalas di set kedua.

“Dia (Brooksby) memainkan set pertama yang sempurna. Semua yang dia ingin lakukan, dia mengeksekusinya dengan sempurna,” kata Djokovic, seperti yang diwartakan ATP Tour, Selasa (7/9/2021).

“Pada akhirnya, saya hanya mencoba menemukan ritme, mencoba membaca permainannya, mencoba memahami di mana saya dapat menemukan lubang dalam permainannya dan mulai menyerang dan menggeser momentum ke sisi saya (di set kedua),” tambahnya. Setelah takluk di set kedua dari Brooksby, Djokovic mulai mengubah arah angin pertandingan menjadi menguntungkannya di tengah pertarungan sengit di set kedua. Ia berusaha memperlihatkan kemampuannya di set kedua. Menariknya, Djokovic cukup kagum karena Brooksby masih bisa memberikan perlawanan di pertengahan set kedua. Namun, tak berutuh waktu lama bagi Djokovic untuk merebut set kedua tersebut dan melibas dua set terakhir. “Saya benar-benar ingin dia merasakan kehadiran saya di lapangan. Saya ingin energi bergeser di pihak saya karena dia adalah pemain yang lebih baik selama satu setengah set. Dia memiliki momentum,” sambung Djokovic. Dengan kemenangan atas Brooksby, Djokovic lantas akan menghadapi petenis asal Italia, Matteo Berrettini di babak perempatfinal US Open 2021. Pertarungan ulang final Wimbledon 2021 itu akan tersaji di Arthur Ashe Stadium pada Rabu 8 September 2021.