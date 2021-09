NEW YORK - Pelatih Matteo Berrettini meyakini anak asuhnya akan menundukkan Novak Djokovic di perempatfinal US Open 2021. Pertandingan akan berlansung di Arthur Ashe Stadium, New York, Kamis (9/9/2021) pukul 07.00 WIB.

Di Flusing Meadows nanti kedua petenis akan saling berhadapan pada turnamen Grand Slam untuk ketiga kali berturut-turut selama 2021. Djokovic adalah pemenang dalam perempatfinal Roland Garros dan final Wimbledon.

“Kamis lalu kami berlatih bersama Novak dan mencoba yang agak sedikit berguna, sambil berusaha memahami dan mempelajari apa yang mungkin paling mengganggu dia,” kata pelatih Vincenzo Santopadre kepada La Repubblica seperti dikutip Reuters.

"Kali ini saya optimistis dan sangat percaya diri," tambahnya.

Djokovic yang memburu kalender Grand Slam dan rekor gelar Grand Slam ke-21 di New York, memiliki rekor kalah-menang sempurna 3-0 saat menghadapi Berrettini. Akan tetapi Santopadre berusaha memetik hal positif dari catatan yang tak menguntungkan petenis asuhannya itu.

"Ini semua pertandingan yang paling bisa dinikmati Berrettini, sekalipun dia kalah. Menghadapi petenis Serbia itu menyenangkan, ini jalan menuju masa depan," kata sang pelatih.

"Matteo bisa menjuarai Grand Slam, saya tidak akan memupus keyakinan ini. Saya tahu ini bakal menjadi pencapaian bersejarah yang luar biasa, tetapi itu bukanlah hal yang tidak masuk akal," pungkasnya.

