MUGELLO – Para pembalap MotoGP sepertinya tidak ingin kehilangan atmosfer jelang berlangsungnya final Liga Champions 2020-2021. Laga final tersebut akan mempertemukan Manchester City vs Chelsea akan berlangsung di Stadion Do Dragao, Porto, Portugal.

Para pembalap yang mengikuti sesi konferensi pers pada Kamis 27 Mei 2021 malam WIB pun mengungkapkan prediksinya tentang hasil laga final tersebut. Beberapa pembalap membeberkan dengan sangat menarik tak terkecuali sang legenda hidup, Valentino Rossi.

Pembalap berpaspor Italia itu memprediksi laga final Man City vs Chelsea berakhir imbang 3-3 dan berlanjut hingga adu penalti. The Doctor sepertinya masih terbawa suasana Final Liga Eropa 2020-2021 antara Villarreal vs Manchester United.

Betapa tidak, Vale memprediksi adu penalti berlangsung ketat hingga seluruh pemain menjalankan tugas sebagai eksekutor! Hasil akhirnya, Man City menang adu penalti 11-10, seperti halnya Villarreal.

Berikutnya ada Aleix Espargaro. Pembalap Tim Aprilia Gresini itu memprediksi Man City menang dengan skor 3-1. Ia mengaku sebagai penggemar Pep Guardiola karena apa yang dilakukannya bersama Barcelona dahulu.

Aleix Espargaro diketahui lahir di Granollers, kota kecil di timur laut Barcelona. Wajar bila ia menyebut Barcelona sebagai klub favoritnya.

Kemudian ada Fabio Quartararo. Kandidat kuat juara dunia MotoGP 2021 itu menjagokan Chelsea menang dengan skor 3-2 atas Man City. El Diablo tampak masih kesal karena The Citizens menyingkirkan klub asal negaranya, Paris Saint-Germain (PSG) di babak semifinal. Prediksi menarik lainnya datang dari Johann Zarco. Bila yang lain memprediksi menang tipis atau maksimal dua gol, maka pembalap asal Prancis itu cukup yakin Chelsea menang dengan skor telak 4-1! Sudah cukup lama memang tidak tercipta kemenangan telak di Final Liga Champions. Klub terakhir yang melakukannya adalah Real Madrid pada final musim 2013-2014 atas Atletico dengan skor 4-1 di Estadio da Luz, Portugal. Duo Ducati Lenovo, Jack Miller dan Francesco Bagnaia, punya prediksi yang berbeda. Miller menjagokan Chelsea menang tipis 2-1. Sementara itu, Pecco meyakini Man City menang atas Chelsea dengan skor 3-1. Siapa yang benar? Hanya waktu yang akan membuktikannya. Laga antara Manchester City vs Chelsea, Minggu 30 Mei 2021 dini hari WIB memang pantang dilewatkan.