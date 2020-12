LONDON – Pembalap Formula One (F1) dari Tim Mercedes, Lewis Hamilton, didapuk sebagai pemenang Sports Personality of The Year (SPOTY) 2020. Hamilton berhasil mengalahkan para nominasi lainnya seperti Hollie Doyle, Jordan Henderson, Tyson Fury, Stuart Broad, dan Ronnie O'Sullivan.

Pembalap 35 tahun itu sejatinya menampilkan performa yang mengesankan di sepanjang Kejuaraan Dunia F1 2020. Dari 17 seri balapan yang diselenggarakan musim ini, Hamilton berhasil memenangkan 11 di antaranya.

Dengan catatan apik tersebut, Hamilton pun tampil sebagai juara dunia F1 2020 setelah mendulang 347 poin. Pembalap berjuluk The Boss itu unggul 124 poin atas rekan setimnya, Valtteri Bottas, yang menempati posisi kedua klasemen akhir.

Kesuksesan tersebut membuat Hamilton kini telah meraih tujuh gelar juara dunia F1, sama dengan rekor dunia yang selama ini hanya dipegang oleh Michael Schumacher. Bahkan, kini Hamilton menjadi pembalap dengan catatan kemenangan lebih banyak dibanding Schumacher.

Sebelum ini, Schumacher tercatat sebagai pembalap F1 dengan perolehan kemenangan terbanyak dalam sejarah, yakni 91 kali. Akan tetapi, tahun ini Hamilton melampauinya. Sebab, Hamilton kini telah mengumpulkan 94 kemenangan selama berkarier sebagai pembalap F1.

Selain berprestasi di atas lintasan, Hamilton juga dikenal sebagai atlet yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Pembalap berpaspor Inggris itu menyerukan Formula 1 untuk berbuat lebih banyak dalam mempromosikan keragaman di organisasi pada bulan Juli.

Hamilton menginginkan adanya kesetaraan ras, sehingga tidak ada masyarakat di dunia yang merasa terpinggirkan. Hamilton juga melanjutkan kampanyenya untuk mencoba dan membantu menyelamatkan lingkungan, dengan meluncurkan tim balap listrik untuk mengikuti kejuaraan Extreme E. "Selamat untuk semua nominasi baru yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan apa yang telah mereka raih tahun ini dan saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memilih saya,” ujar Hamilton kepada BBC setelah terpilih sebagai pemenang SPOTY 2020. "Saya benar-benar tidak menduga ini, mengetahui ada begitu banyak pesaing hebat, tapi saya pikir kita semua adalah pemenang. Saya benar-benar ingin mengucapkan selamat Natal kepada semua orang,” lanjutnya. “Saya tahu ini adalah tahun yang tidak biasa, tetapi semua pekerja garis depan, semua anak di seluruh dunia, silakan mencoba dan tetap positif melalui masa sulit ini. Mengirimkan semua orang kepositifan dan sekali lagi, terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam," tandas pria yang juga memenangkan SPOTY 2014 tersebut.