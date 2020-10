JAKARTA-- Dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-31, MNC Group menggelar berbagai ajang seru yang dikemas dalam MNC e-Fest 2020. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan MNC Group, bahkan bisa memenangi hadiah jutaan rupiah.

Acara seru sudah menanti para Bagi penyuka gowes dalam ajang MNC Virtual Ride. Kegiatan ini terdiri dari dua kategori, yakni Fun Ride dan Vision Ride. Masing-masing kategori memiliki jarak tempuh 31 kilometer dan 100 kilometer.

"Nantinya peserta akan mendapatkan e-sertifikat dan medali setelah berhasil finish sesuai dengan kategori bersepeda yang dipilih," ujar Ketua Pelaksana MNC e-Fest 2020 Jessica Tanoesoedibjo Selasa (20/10/2020).

Berikutnya, MNC Hackathon Funcode 2020 yang mengajak para jagoan teknologi dan informasi di Indonesia untuk menciptakan produk digital. Kegiatan ini terbuka untuk siapa saja, mulai dari programmer, mahasiswa teknologi informasi, hingga startup untuk menjadi solusi bagi masa depan dunia digital Indonesia.

Peserta akan ditantang untuk membangun platform digital masa depan dalam dua bidang, yaitu Digital Media dan Financial Technology. "Dalam rangka menyambut HUT MNC Group yang ke-31, MNC Fest mengundang technology enthusiast yang ada di Indonesia untuk ikut serta ambil bagian dalam Hackathon Funcode ini," ujar CTO MNC Group Yudi Hamka.

MNC Group juga mengundang seluruh job seeker atau para pencari kerja di manapun berada untuk mengikuti Virtual Job Fair dalam MNC Tech Career Day 2020. Ajang bursa kerja virtual yang akan digelar pada 2-4 November 2020 di www.jobsmnc.co.id ini, diharapkan mampu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

Ratusan lowongan pekerjaan untuk berbagai posisi di bidang teknologi informasi mulai dari developers end to end, hingga data analytics, ditawarkan dalam bursa kerja yang digelar secara virtual ini. "Buat Anda yang suka tech, data dan digital, siap-siap bakal ada ratusan loker yang cocok dengan passion Anda," ujar Penanggung Jawab MNC Tech Career Day Ritha Nakula.

Sejumlah pakar di bidang teknologi informasi juga akan berbagi wawasan dalam webinar series bertema Digitalise Your Ways of Doing Business , yang akan berlangsung pada 3 hingga 6 November 2020. Para pembicara di MNC e-Fest 2020 ini tentunya juga bakal memberikan inspirasi dan membagikan kisah sukses mereka dari sudut pandang yang berbeda.

"Ada lebih dari 9 pembicara yang keren dan tidak diragukan lagi keahliannya dalam dunia digital," ujar Penanggung Jawab Event Webinar Series MNC e-Fest 2020 Priyadi S. Irawan.

Selanjutnya, ada Virtual Hangout bareng artis dan berhadiah jutaan rupiah yang dipersembahkan oleh Klaklik. Platform digital penyedia web series di bawah naungan MNC Pictures ini juga menggelar online casting. Peserta diberikan kesempatan adu acting bersama Arbani Yasiz dan Ranty Maria. Untuk mengikuti kegiatan ini peserta hanya harus mengunggah video-casting bertema HUT MNC Group ke Klaklik Circle. Sementara itu, MNC Financial Services mengajak para trader untuk Nyapit Cuan di ajang MNC e-Fest 2020 ini. Nyapit Cuan (NYC) adalah format cerdas cermat virtual seputar bidang keuangan, ekonomi dan isu terkini. Kegiatan NYC ini terbuka untuk masyarakat umum. "Menariknya, bagi 100 pendaftar bertama, berhak mendapatkan voucher senilai Rp10 juta dari SPIN," ujar Penanggung Jawab Event Nyapit Cuan Jade Irfianta. Kegiatan seru lainnya adalah Celebrity Fun Match, yang wajib diikuti para penggemar e-sport, di mana mereka akan ditantang bermain olah raga digital melawan artis idola. Tim yang berhasil mengalahkan tim selebriti, berhak mendapatkan 3 opsi hadiah. Opsi pertama, tim yang menang akan masuk ke Instagram selebriti, kedua voucher dari SPIN Pay senilai Rp1 juta dan opsi ketiga hadiah berupa barang benda pribadi selebriti. Perayaan HUT MNC Group semakin semarak dengan Ketawa di Mana saja yang dipersembahkan oleh MNC Vision Network (MVN). Ketawa di Mana Saja merupakan sebuah sajian hiburan yang dikemas dalam virtual stand up comedy. Dalam acara ini, para komika akan menampilkan kelucuan atas life inspiration dari keseharian para icon channel MVN, yang diperkuat dengan animasi-animasi agar lebih menarik dan berbeda dari yang lain. Acara ini juga melibatkan para talent dari StarHits sebagai bintang tamu yang akan didaulat untuk melakukan stand-up comedy, atau istilahnya di-roasting. Di hari ulang tahunnya, MNC Group juga tidak melupakan mereka yang suka memasak. Para homecook akan diajak ikut menghias kue ulang tahun MNC Group bareng Firhan MasterChef Indonesia, Mahalini dan Nuca Indonesian Idol. Firhan akan memberikan kesempatan kepada 10 orang yang beruntung untuk bergabung dalam room Zoom. Selain ikut terlibat dalam menghias kue, para peserta juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kuis interaktif berhadiah. Sebagai bentuk kepedulian di masa pandemi virus corona yang melanda Indonesia, MNC Peduli pada kesempatan ini juga akan menyalurkan bantuan kepada 30 Puskesmas, sehingga total penerima bantuan nantinya akan menjadi 310 instansi. Penambahan penyaluran bantuan berupa 95.000 buah masker kain juga akan dilakukan MNC Peduli, sehingga total penerima bantuan ini akan mencapai 310.000 orang. "Sepanjang 2020 MNC Peduli telah menyalurkan bantuan sebanyak 689.000 alat kesehatan dan alat pelindung diri atau APD. Lebih dari 215.000 orang juga telah menerima manfaat dari MNC Peduli berupa bantuan sembako, masker kain, perlengkapan sanitasi dan rapid test di berbagai daerah Indonesia," ujar Head Of CSR MNC Group Tengku Havid.